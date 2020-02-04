محكمة الأسرة بالشرقية تلزم فتاة فسخت خطبتها برد شبكة 84 جرام ذهب لخطيبها

الشرقية - فتحية الديب

بين أروقة محاكم الأسرة بمحافظة الشرقية، تكثر الدعاوى ما بين طلاق وخلع ونفقة، وغيرها من المطالبات المختلفة والتى تختلف الأسباب فى كل قضية من القضايا عن أقضية أخرى، لكن هذه القضية مختلفة، حيث قضت المحكمة برد شبكة لشاب يعمل صاحب كافتيريا بمدينة الزقازيق بعدما فسخ خطبته من فتاة ارتبط بها وأبت أن تكمل الزواج لأسباب ترجع لها ورفضت إعطاءه شبكته المقدرة بـ84 جرام ذهب عيار 18.



ووقف "محمد ش ر غ" 35 سنة صاحب كافتيريا مقيم الزقازيق، على أعتاب محكمة الأسرة بندر الزقازيق، يطالب باسترداد شبكته من "أ خ م" 26 سنة مقيمة الزقازيق، يسرد شكوته، فى الدعوى التى رفعها له الدكتور سامح فرج المحامى، وحملت الرقم 21 لسنة 2018 بندر أسرة الزقازيق، بأنه تقدم لخطبة المدعى عليها فى غضون عام 2018، وقدم لها شبكة من الذهب إجمالى وزن 84 جرام ذهب عيار 18 بثمن قدره 24 ألف جنيه، كما هو ثابت بفاتورة الشراء، وحيث إن المدعى عليها الآونة الأخيرة أخبرته فى رغبتها فى فسخ الخطبة لسبب يرجع إليها، فطالبها برد الشبكة التى قدمها لها إلا أنها أبت دون وجه حق وامتنعت ردها، الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعواه وقدم سندًا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل قسيمة شراء الشبكة محل الدعوي، وتداولت الدعوى بالجلسات.



وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد مهدى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد مسعد، ومحمد السعدنى، وأيمن عشرة الرؤساء بالمحكمة، وبحضور عمر فتحى، وكيل النيابة، وعمرو الخشاب أمين السر، بإلزام المدعى عليها برد الشبكة الخاصة والمبينة عددا ووصفا وقيمة بصحيفة الدعوى وهى إجمالى وزن 84 جرام ذهب عيار 18.