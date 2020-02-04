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محافظ قنا : استعادة 140 فدان و2356م2 من اراضى املاك الدولة بمركز ومدينة قنا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:22 م
محافظ قنا : استعادة 140 فدان و2356م2 من اراضى املاك الدولة بمركز ومدينة قنا محافظ قنا
قنا- وائل محمد

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أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا قامت بحملة مكبرة لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية امن قنا أسفرت عن استعادة 140 فدان و2356م2 اراضي املاك الدولة .

وأوضح المحافظ أن الحملة نجحت في ازالة 7حالات تعدي بالزراعة علي اراضي املاك الدولة بمساحة 140فدان وازالة 11 حالة تعدى بالمباني مساحة 2356 متر مربع ، وذلك في اطار تنفيذ الموجه الخامسة عشر لإزالة التعديات علي اراضي املاك الدولة واسترداد حق الشعب بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

واكد محافظ قنا علي استمرار اعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي املاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

 

 


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