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محافظ الإسماعيلية: خطة للوقاية من فيروس كورونا وندوات بالجامعة للتعريف بأعراضه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:35 ص
محافظ الإسماعيلية: خطة للوقاية من فيروس كورونا وندوات بالجامعة للتعريف بأعراضه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة، للإسراع فى الإنتهاء من وضع الخطة الوقائية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا" وإغلاق جميع المعابر غير القانونية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، والتشديد على نظافة السلع الغذائية فى الأسواق والمحلات التجارية، ومتابعة جميع السلع المستوردة من خلال القنوات الشرعية والرقابة التموينية على السلع ، ومتابعة الوحدات الصحية وأقسام الإستقبال والطوارئ بجميع المستشفيات للكشف على المواطنين، للتأكد من سلامتهم من خلال الأطباء المتخصصين، مع توفير التوعية الشاملة وإقامة الندوات فى الجامعات والمدارس والجمعيات الأهلية للتعريف بأعراض المرض وكيفية الوقاية منه .

وأكد المحافظ على ضرورة تضافروتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع هذا الملف الصحى والعمل على إيجاد حلول جذرية فى أسرع واقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين والمضى قدمًا فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطويروالتجميل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية .

وفى نفس السياق نظمت المستشفى الجامعى لجامعة قناة السويس ندوة تثقيفية حول فيروس الكورونا، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمستشفى الجامعى، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة والدكتورأسامة عنتر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل أحمد حسن مدير عام المستشفيات الجامعى، وتشمل الندوة التعريف على الفيروس وبائيات المرض ودور الطب الوقائى فى رصد المرض والأعراض الإكلينيكية للمرض وإجراءات مكافحة العدوى وخطة العلاج .

وحاضر بالندوة كل من الدكتورة عبير عزت السيد مدير إدارة مكافحة العدوى وأستاذ الميكروبيولوجى والمناعة الطبية ومنسق الندوة والدكتورة نسرين عبد الرازق يوسف مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية والدكتورة وفاء حسن مدرس الأمراض المعدية .


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