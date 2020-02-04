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محافظة القاهرة: تطوير حديقة الأندلس بـ30 مليون جنيه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:00 ص
محافظة القاهرة: تطوير حديقة الأندلس بـ30 مليون جنيه حديقة الأندلس
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة القاهرة تبنيها لمشروع تطوير حديقة الأندلس، إحدى الحدائق المتخصصة وأقدمها، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار، حيث تعتبر حديقة الأندلس إحدى أقدم الحدائق التاريخية فى منطقة وسط البلد، ونظرًا لتعرضها للإهمال على مدار الزمن قررت محافظة القاهرة إخضاعها للتطوير وإعادة الروح إليها.

جدير بالذكر أنه كانت هناك عدة مشاريع لتطوير حديقة الأندلس لكنها لم تكتمل بسبب ضعف التمويل، إلى أن قررت محافظة القاهرة مؤخرًا رعاية ودعم مشروع التطوير، ليبلغ إجمالى ميزانية تطوير الحديقة 30 مليون جنيه.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه تم الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية لتطوير حديقة الأندلس التاريخية المجاورة لكوبرى قصر النيل، بواسطة استشاريين من جامعة حلوان، وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال التطوير تحت إشراف محافظة القاهرة وقطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير البنية التحتية وإصلاح شبكة الرى، حيث يتم رى الحديقة بأسلوب التنقيط ورش المياه، كما سيتم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة فى الجزء الفرعونى للحديقة، أما المرحلة الثانية تشمل ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة، وفى حالة استحالة ترميم أحد التماثيل سيتم عمل نسخة منه ووضعه فى نفس مكان التمثال القديم، إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكبرى الموجودة فى الجزء الفرعونى للحديقة.

كما أنه سيتم إعادة تشجير الحديقة بالنباتات النادرة التى تم إزالتها سابقًا، كما تم الاستعانة بالصور الخاصة بالحديقة التى ظهرت فى بعض لقطات الأفلام ومنها فيلم أمير الانتقام، وذلك لإعادة شكل الحديقة كما كانت فى السابق، مع إضاءتها بالإضاءة البانورامية .

يذكر أن حديقة الأندلس أنشئت سنة 1935، وهى عباره عن جزئين، جزء جنوبى عربى أندلسى، وجزء شمالى فرعونى، و تقع فى موقع مميز حيث تطل على النيل من الشرق وعلى أول شارع الجزيرة من الغرب، ومن الشمال تطل على ستوديو الجيب اما من الجنوب تطل على ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبرى قصر النيل.

 


حديقة الاندلس

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