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مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة: نولى أهمية كبيرة لدورة بكين الأوليمبية 2022

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:04 ص
مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة: نولى أهمية كبيرة لدورة بكين الأوليمبية 2022 تشانج جيون
أ ش أ

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قال مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانج جيون" إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لأمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في بكين 2022.

ونقلت وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء عن جيون تصريحه خلال اطلاق الأمم المتحدة "البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى والترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف".

وقال جيون إن "الحكومة الصينية بدأت منذ 2015 الاستعدادات الأمنية ذات الصلة على النحو المطلوب من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية، ووضعت الملاعب الأوليمبية، التي هي قيد البناء، في إطار النظام الأمني.

وأضاف جيون "سنؤسس مركز أمن ومركز قيادة وسيطرة ومركزا استخباراتيا، بالإضافة إلى آليات تفاعلية بين مختلف المواقع التي تستضيف الألعاب، لضمان دورة ألعاب أوليمبية شتوية آمنة وناجحة".

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب، أشار جيون إلى أن الإرهاب ما زال يمثل في الوقت الحاضر تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، ويتعين على المجتمع الدولي تعزيز الشعور بمجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، والتمسك بمعايير موحدة، ومكافحته بكافة أشكاله.

وحول مشاركة الصين في مكافحة الإرهاب، قال جيون إن الصين منخرطة بعمق في التعاون الدولي والاقليمى لمكافحته ، كما أنها دعمت إطلاق البرنامج العالمي لأمن الأحداث الرياضية الكبرى والترويج للرياضة وقيمها كأداة لمنع التطرف العنيف، وكذلك مشروع بناء قدرات مركز أفريقي لتنسيق مكافحة الإرهاب من خلال صندوق الأمم المتحدة الإئتماني للسلام والتنمية.

وتابع جيون أن الصين ترغب في العمل مع جميع الدول لتعزيز التعاون العملي في جهد مشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحفاظ على السلام والهدوء العالميين.

 

 

 


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