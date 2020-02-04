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مباشر قطر: أردوغان وتميم لديهما خطة محكمة لاستمرار تدفع الأسلحة إلى ليبيا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:30 م
مباشر قطر: أردوغان وتميم لديهما خطة محكمة لاستمرار تدفع الأسلحة إلى ليبيا الديكتاتور العثمانى وأمير الإرهاب تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان

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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إن هناك سقطة وفضيحة للديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان وتميم بن حمد أمير الإرهاب، فى ليبيا يؤكدهما الصوت والصورة اللذان يوضحان الطريقة التى يستخدمانها من أجلِ تهريب وتوزيع السلاح فى جميع المناطق الليبية للمليشيات التابعة لحكومة فايز السراج .

 

وكشفت قناة المعارضة القطرية، عن طريقة تهريب السلاح إلى الداخل الليبىّ، وتوزيعِه على الميليشياتِ الموجودة فى مناطق مختلفة من الدولة الليبية، والتى تقوم بها كل من تركيا وقطر، وتابع:"يتم تهريب الأسلحة من الداخل التركى عن طريق البحر المتوسط إلى سواحل ليبيا المطلة على البحر المتوسط من خلال السفن البحرية، حيث شرح ضابط بالجيش الليبى طريقة وعمليات التهريب التى تتم لتمرير الأسلحة إلى الإرهابيين".

 

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت عن ضبط كمية من الأسلحة فى الجنوب التونسى، قادمة من تركيا فى اتجاهِ ليبيا مهربة عن طريقِ عصابات تهريب السلاح، وذلك فى إطار استعدادها الأمنى لمواجهة الأزمة الليبية، التى قد تؤدى إلى تدفقِ الآفِ اللاجئين، وتسلل الإرهابيين، بالإضافة إلى تهريب السلاح.

 

وبحسب "مباشر قطر"، فأن الديكتاتور العثمانى أردوغان لا يزال يقوم بدعم الجماعات الإرهابية فى ليبيا على الرغم من موافقته على مخرجات مؤتمر برلين للسلام فى ليبيا بوقفِ نشر الأسلحة بين أيدى مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

 

 


مباشر قطر

اخبار الخليج

تميم بن حمد

اردوغان

تركيا

جرائم قطر

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