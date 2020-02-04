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مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك فى مدينة أسوان.. صور

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:17 م
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك فى مدينة أسوان.. صور دورة التوعية بأخطار استخدام البلاستيك بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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نظم عدد من الشباب بمحافظة أسوان، دورة تدريبية فى مدينة أسوان، للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك، وذلك ضمن مبادرة شبابية تحمل عنوان "الفراعنة ماستخدموش بلاستيك"، استمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام ، بهدف إلقاء الضوء على أخطار استخدام البلاستيك، وتعريف المجتمع بأخطار هذه المادة ، وذلك بمشاركة 30 متدرباً من الشباب والفتيات بمدينة أسوان.

وأكد الشباب المشاركون فى المبادرة، أن هدفهم من خلال هذه المبادرة إلقاء الضوء على أخطار استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام وذلك عن طريق تنظيم تدريب للتعريف بأضرار البلاستيك على الصحة والحياة البحرية وتاريخ صناعته والبدائل المتاحة منها على سبيل المثال استخدام الشنط القماش والأظرف الورقية بدلا من أكياس البلاستيك.

وأضافوا لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتدربين فى هذه الدورة بلغ حوالى 30 متدربا من الشباب والفتيات وتعرفوا على الطرق المختلفة للتوعية المجتمعية عن أضرار البلاستيك، كما نظم المشاركون فى نهاية الدورة "موكب حابي" لتنظيف النيل عند مرسى فريال على كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وأشاروا إلى أنه تم تنظيم التدريب بالتعاون بين كلا من مشروع بانلاستيك مع مبادرة Save nature ضد البلاستيك لتنظيف النيل بأسوان، و مركز swan college للتدريب وجمعية النجع البحرى بجزيرة أسوان.

وفى سياق متصل، لم يبالى مجموعة من الشباب والفتيات بمستواهم الوظيفى أو بالمظهر عندما، عندما قرروا أن يجمعوا القمامة ومخلفات البلاستيك من مياه نهر النيل بمدينة أسوان، بهدف الحفاظ على البيئة والحفاظ على المنظر العام لنهر النيل والإبقاء عليه كما هو معروف فى أسوان بمياهه الزرقاء النقية الخالية من الشوائب أو القاذورات، مؤكدين أن مبادراتهم الشبابية التى لا تهدف إلى ربح أو مصلحة خاصة ولا تخدم أيضاً أغراض حزبية أو تيارات سياسية معينة، ولكن هدفها الصالح العام والحفاظ على البيئة السياحية فى أسوان والإبقاء عليها واجهة مشرفة أمام الضيوف والسائحين الأجانب.

مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك (1)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك 

 

مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك (2)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك

 

مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك (3)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك

 

مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك (4)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك 

 


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