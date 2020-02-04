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لمده 6 ساعات.. المرور يغلق شارع النيل بالدقى جزئيا لإصلاح كسر بخطوط المياه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:01 م
لمده 6 ساعات.. المرور يغلق شارع النيل بالدقى جزئيا لإصلاح كسر بخطوط المياه كسر ماسورة مياه - صورة ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تغلق إدارة مرور الجيزة، شارع النيل بالدقى جزئيا لمدة 6 ساعات بسبب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب أمام العقار رقم 124 بشارع النيل بحى الدقى ، مما يضطرها إلى غلق الشارع جزئياً إعتباراً من الساعة الـ 12 صباح الأربعاء الموافق 5/2/2020 ولمدة 6 ساعات تنتهى فى الـ 6 صباحاً.
 
وأوضحت إدارة المرور، أن الغلق يقتصر على الإتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبرى 6 أكتوبر دون تعطيل للحركة المرورية مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات .
 
 
وتنسق إدارة المرور ورئيس حي الدقي بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لايجاد حل جذرى لمشكلة الكسور المتكررة لخطوط المياه بالمنطقة المذكورة، على أن يتم الإلتزام بالمواعيد المعلنة لإصلاح الكسر وسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها بعد إعادة الشئ لأصله .
 
 
وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة المرورية .
 
 

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