لماذا اختيرت مطروح مركزا للحجر الصحى لمواجهة كورونا؟

كتب وليد عبد السلام

دفع اختيار وزارة الصحة والسكان محافظة مرسى مطروح لتكون مركزا للحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا، الكثيرين، لطرح تساؤل هام وهو: لماذا تم اختيار محافظة مطروح للحجر الصحى لفحص القادمين من ووهان الصينية للكشف عما إذا كانوا مصابين بكورونا فيروس من عدمه؟

وكانت تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإجراءات الوقائية بمطار العلمين لاستقبال الطائرة التى تقل المصريين العائدين من الصين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين فى مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس الكورونا المستجد ncov بها.

"اليوم السابع" يستعرض فى فيديو معلوماتى لماذا اختارت وزارة الصحة مطروح لتكون معسكرا للحجر الصحى للمشتبه فى إصابتهم بالكورونا؟

1- محافظة مرسى مطروح أقل المحافظات فى معدلات التلوث البيئى.

2- سهولة السيطرة وتطبيق أعلى معايير لمكافحة العدوى.

3- وجود مساحات شاسعة تقع فى دائرة المستشفيات ما يحبط انتقال العدوى بين المواطنين.

4- وجود مطار العلمين يستوعب الطائرات التى تقل القادمين من ووهان الصينية.

5- بُعدها عن مراكز السياحة والتجمعات السكانية الضخمة.

6- تخصيص مستشفى به جميع التجهيزات للتعامل مع الحالات التى يكتشف إصابتها بالمرض.

7- يسهل فيها اتخاذ الإجراءات الوقائية وفقًا للدليل الإرشادى لمنظمة الصحة العالمية.