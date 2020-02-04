سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

لأول مرة.. مشاهد من داخل الحجر الصحى فى مطروح للعائدين من الصين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:03 م
لأول مرة.. مشاهد من داخل الحجر الصحى فى مطروح للعائدين من الصين استعدادت الدولة لمواجهة فيروس كورونا
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر " اليوم السابع"، مشاهد مصورة توضح التدابير الاحترازية التى أقامتها الدولة بمحافظة مطروح، لاستقبال المصريين العائدين من الصين، بعد تفشى فيروس كورونا بعدد من المدن الصينية، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين بمدينة “ووهان” فى مقاطعة خوباى الصينية، بعد تفشى فيروس كورونا .

وحسب الفيديو المنشور، فقد تم تجهيز موقع كامل بمحافظة مطروح، طبقا لمعايير الحجر الصحى، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى خاص، حيث تم تعقيم كل شيء وإجراءات الجوازات تمت داخل الطائرة، كما أن رجال الإسعاف نقلوا السيدات الحوامل بطريقة كاملة، وجميعهم وصلوا وتم تسكينهم وكل غرفة عليها اسم الشخص أو أسرته وكل دور له تمريض يقيس درجة الحرارة، وتم تجهيز المكان بجميع أغراض الإعاشة.

 

يذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية فى جميع منافذ البلاد سواء البحرية أو الجوية أو البرية، وفحص كل من يدخل البلاد من قبل الحجر الصحي، ويتم التعامل معهم عبر إسعاف مجهزة.

 


الصين

كورونا

فندق خاص

الرئيس السيسي

مطروح

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفاصيل أول 24 ساعة قضاها 302 نزيل بمعسكر الحجر فى مطروح.. كشف طبى وفحوص معملية للجميع.. وسحب عينات ومسحات من اسرتين لتحليلهم.. الصحة: تجهيز قاعة فيديو كونفرانس للتواصل مع المعسكر.. وتؤكد: جميع الحالات بصحة جيدة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:01 م

لماذا اختيرت مطروح مركزا للحجر الصحى لمواجهة كورونا؟

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:55 م

وزيرة الصحة: لدينا مخزون كاف من "الكمامات".. وأتابع الإجراءات فى مطروح

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:27 ص

هل تعالج المضادات الحيوية كورونا؟ خبراء يحسمون الجدل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة