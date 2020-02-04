لأول مرة.. مشاهد من داخل الحجر الصحى فى مطروح للعائدين من الصين

كتب محمد الجالى

ينشر " اليوم السابع"، مشاهد مصورة توضح التدابير الاحترازية التى أقامتها الدولة بمحافظة مطروح، لاستقبال المصريين العائدين من الصين، بعد تفشى فيروس كورونا بعدد من المدن الصينية، وذلك بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة من يرغب من المصريين المقيمين بمدينة “ووهان” فى مقاطعة خوباى الصينية، بعد تفشى فيروس كورونا .

وحسب الفيديو المنشور، فقد تم تجهيز موقع كامل بمحافظة مطروح، طبقا لمعايير الحجر الصحى، بالإضافة إلى تجهيز مستشفى خاص، حيث تم تعقيم كل شيء وإجراءات الجوازات تمت داخل الطائرة، كما أن رجال الإسعاف نقلوا السيدات الحوامل بطريقة كاملة، وجميعهم وصلوا وتم تسكينهم وكل غرفة عليها اسم الشخص أو أسرته وكل دور له تمريض يقيس درجة الحرارة، وتم تجهيز المكان بجميع أغراض الإعاشة.

يذكر أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية فى جميع منافذ البلاد سواء البحرية أو الجوية أو البرية، وفحص كل من يدخل البلاد من قبل الحجر الصحي، ويتم التعامل معهم عبر إسعاف مجهزة.