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لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:00 ص
لأول مرة.. السياحة والآثار تفتتح كافيتريا ومطعمًا لخدمة السائحين بمنطقة الأهرامات منطقة الأهرامات - صورة أرشيفية
كتبت آمال رسلان

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كشف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن منطقة الأهرامات ستشهد خلال الشهر الجارى ولأول مرة إنشاء كافيتريا ومطعم سياحى، وهى سابقة فى تاريخ تلك المنطقة حيث من حق الزائرين تناول الغداء أمام أهرامات الجيزة الشهيرة.

ولفت العنانى، إلى أن هذا يأتى فى إطار مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية الذى تنفذه الوزارة حاليًا، والتى تتم ضمن منظومة متكاملة تحترم البيئة الأثرية للموقع تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح وزير السياحة والآثار، إلى أنه حتى اللحظة الحالية لا يوجد مكان يوفر زجاجات المياه للسياح والزائين فى منطقة الأهرامات، وبالتالى فإن توفير مثل هذه الخدمات لأول مرة للزائرين من خلال شركة مصرية متخصصة، يُعد نقلة نوعية للمنطقة.

ونوه إلى أن المنطقة حول الأهرامات والمتحف الكبير تشهد عمليات بنية تحتية وتحويل للطرق وخدمات جديدة تتوافق مع الرؤية الجديدة للمكان، مشيرًا إلى أنه جارى العمل بشكل سريع للانتهاء منها، حيث قاموا بتوسعة طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وسيتم إزالة ميدان الرماية، وغيرها من الإجراءات والتى تناسب افتتاح المتحف المصرى الكبير نهاية العام الجارى 2020.

وكانت الوزارة قد تعاقدت فى ديسمبر 2018 مع إحدى الشركات الكبرى لتتولى تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة بالكامل.

تعمل وزارة السياحة والآثار على وضع اللمسات النهائية لحملة ترويجية خارجية لمصر، والتى سيكون شعارها المتحف المصرى الكبير المنتظر افتتاحه نهاية 2020، والتى ستنطلق قريبا فى عدد من الأسواق الخارجية الهامة بالنسبة لمصر.

وقال العنانى، إن تلك الحملة هامة جدا بالنسبة للترويج والتى تم اختيار المتحف الكبير الحدث الأبرز بالنسبة للسياحة والآثار هذا العام، لتعريف العالم به، وتحقيق الترويج المطلوب له قبل الافتتاح.


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