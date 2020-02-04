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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:01 م
خالد صلاح
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كندا ترسل طائرة لإعادة الكنديين من "ووهان" الصينية الخميس المقبل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:16 م
كندا ترسل طائرة لإعادة الكنديين من "ووهان" الصينية الخميس المقبل كورونا ارشيفية
ا ش ا

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 أعلنت وزارة الخارجية الكندية، اليوم الثلاثاء، أن الطائرة التي استأجرتها الحكومة الكندية لنقل الرعايا الكنديين الموجودين في الصين، ستغادر ووهان وتصل إلى قاعدة ترينتون العسكرية في أونتاريو يوم الخميس المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه "نظرا للطلب و للقيود المرتبطة بهذه الرحلة، لا يمكن أن نضمن أن كل الأشخاص المؤهلين سيتمكنون من صعود الطائرة"، داعية الكنديين إلى وضع هذا الأمر في الحسبان.
وأرسلت الوزارة رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الكنديين في المنطقة قائلة إنه من المتوقع أن تغادر طائرة مستأجرة من الحكومة مطار ووهان الدولي في الصباح الباكر يوم السادس من فبراير الجاري.
ويخضع الركاب قبل الصعود إلى الطائرة لفحص طبي من قبل السلطات الصحية الصينية، وآخر من قبل السلطات الصحية الكنديّة، كما سيقوم فريق طبي كندي بفحص الركاب أثناء الرحلة، وتقييم حالتهم الصحية.
وأعلن وزير الخارجية، فرانسوا-فيليب شامباين - عبر موقع تويتر اليوم - أن الطائرة غادرت إلى هانوي بفيتنام وستتوجه إلى الصين من هناك عند الحصول على الموافقات النهائية.
 
 

كندا

ووهان

الصين

الحكومة الكندية

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