قومى الطفولة يدشن صفحة على فيسبوك للمساعدة للعثور على الأطفال المفقودين

كتب وليد عبد السلام

أعلن المجلس القومى للطفولة والامومة، عن تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لنشر صور وبيانات الأطفال المفقودين أو الذين تم العثور عليهم من خلال البلاغات التى يستقبلها خط نجدة الطفل 16000.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، أن قرار

إنشاء هذه الصفحة يأتى تماشياً مع التطور التكنولوجى الذى نشهده حالياً، وبما لمواقع التواصل الاجتماعى من سعة انتشار تساهم فى زيادة فرص وصول الأهالى لأبنائهم المفقودين، وذلك بإتاحة نشر صورهم وبيانات العثور عليهم لسرعة الوصول إلى ذويهم.

وأشارت إلى أن هذه الصفحة تأتى نتاج للتعاون المثمر بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، موضحةً أن الصفحة تحمل اسم " الصفحة الرسمية للأطفال المفقودين والمعثور عليهم بالمجلس القومى للطفولة"، لافتة إلى انه سيتم استقبال الحالات من خلالها وسيتم تسجيل بلاغ بكل حالة على خط نجدة الطفل 16000، حيث سيتم الاعلان عن الحالات فور استقبالها.

وأكدت عزة العشماوى على أن المجلس يسعى بشتى الطرق لحماية الأطفال من الخطر الذى قد يتعرضون له، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى انتهاكات ضد الأطفال يتم رصدها، حيث يعتبر المجلس القومى للطفولة والامومة هو الحصن المنيع لأطفال مصر.

كان المجلس القومى للطفولة والأمومة، اعلن عن تلقى 647 ألفًا و956 مكالمة هاتفية وردت من المواطنين والأطفال إلى خط نجدة الطفل 16000، وذلك خلال العام الماضى 2019.

وأوضحت عزة العشماوى، أن خط نجدة الطفل يعمل على مدار الساعة طوال ايام الأسبوع بالمجان، وذلك لاستقبال الشكاوى من المواطنين سواء البالغين أو الأطفال للتحرك الفورى، وذلك من خلال متخصصين نفسيين واجتماعيين وأطباء لاستقبال الشكاوى وإحالتها للجهات المعنية فور تلقيها لافتة إلى أن الخط يمتلك عدة آليات للتدخل السريع كلجان حماية الطفل بالمحافظات سواء اللجان العامة والتى عددها 27 لجنة عامة و321 لجنة فرعية على مستوى الأحياء والمراكز، بالإضافة إلى عدد 42 جمعية أهلية تتضمن مجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين المدربين على التعامل مع حالات الأطفال المعرضين للخطر، مشيرة إلى أنه تم تطوير البنية التحتية والمعلوماتية لخط نجدة الطفل 16000 بالتعاون مع يونيسف، وذلك لتحديث قاعدة البيانات ونظام تلقى المكالمات لرفع القدرة الاستيعابية لمنظومة تلقى الشكاوى، كما ساهم ذلك التطوير ايضا فى تحديث قواعد البيانات للاستفادة منها فى وضع وإعداد استراتيجيات للحد من مشكلة العنف ضد الأطفال فى مصر باختلاف جنسياتهم.