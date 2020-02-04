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قطاع المعاهد: أكثر من 30 ألف طالب سجلوا استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية الكترونيا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:46 م
قطاع المعاهد: أكثر من 30 ألف طالب سجلوا استمارة الشهادة الثانوية الأزهرية الكترونيا قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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كشف قطاع المعاهد الازهرية ،انتهاء ما يزيد عن الثلاثين ألف طالب خلال الأسبوع الماضي مراجعة وطباعة بيانات الاستمارة الإلكترونية؛ للتقدّم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2019-2020، ومن المتوقع تضاعف أعداد الطلاب خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك قبل أيام من إغلاق باب التسجيل الإلكتروني.

وأهاب قطاع المعاهد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2019-2020 بسرعة التوجه إلى رائد التحول الرقمي بالمعاهد الأزهرية المقيدين بها لاستلام كلمة السر وطباعة استمارة التقدم لدخول الامتحان علمًا بأن اخر موعد للتسجيل والطباعة هو 21-2-2020 م.
 
 
وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020م، إلكترونيًا، داعيًا طلاب الشهادة الثانوية للقيام بالخطوات التالية:ـ
 
 
1) يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.
 
 
2) يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي؛اضغط هنــــــــــــــــــا 
 
 
باسم المستخدم الذي حصل عليه من مسؤول التحول الرقمي؛ لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.
 
 
3) يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة، إلى مسؤول شؤون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.
 
ويعد هذا المشروع، أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق، حيث يقوم رائد التحول الرقمي بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.
 
ولمشاهدة فيديو لكيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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