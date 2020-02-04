قضاء جنوب إفريقيا يعلق تنفيذ مذكرة اعتقال بحق جاكوب زوما إلى 6 مايو المقبل

أ ش أ

أصدر قضاء جنوب أفريقيا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما؛ وذلك لعدم المثول أمام المحكمة فى اليوم نفسه للمحاكمة بتهمة الفساد، ولكن هذه المذكرة ستكون سارية المفعول فى 6 مايو المقبل، وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء، أن محاميى الرئيس السابق للدولة تحججوا بأسباب طبية؛ لتبرير غياب موكلهم أمام المحكمة العليا فى (بيترماريتزبرج) عاصمة (كوازولو ناتال) فى جنوب إفريقيا، وهى ثانى أكبر مدينة فى المقاطعة.

ومن جانبها، رأت القاضية ضيا بيلاي، أن حجج المحامين تعد "أدلة غير موثوقة" ما دفعها لتعليق مذكرة الاعتقال بحق الرئيس زوما إلى 6 مايو المقبل، وكان قاض فى جنوب إفريقيا قد أعلن مؤخرا أن الرئيس السابق زوما سيخضع للمحاكمة بتهمة الفساد فى إطار قضية أسلحة قديمة وتتعلق بعقد مع المجموعة الفرنسية (تاليس) بعد رفض المحكمة التخلى عن الملاحقات ضده.

تظاهر أنصار الرئيس الجنوب الأفريقى السابق جاكوب زوما، تحت شعار" قائد الفقراء" ، تزامنا مع مثول زوما أمام المحكمة العليا حيث يواجه اتهامات تشمل الاحتيال والفساد والابتزاز، كان "زوما" البالغ 77 سنة، قد مثُل أمام المحكمة بتهمة تلقى رشاوى فى صفقة أسلحة بمليارات الدولارات مع شركة "تاليس" الفرنسية، أشرف عليها خلال العام 1999 حينما كان نائبا للرئيس.

يذكر أنه يشتبه بأن زوما (76 عاما) الذى حكم البلاد من 2009 إلى 2018 تلقى أربعة ملايين راند، ما يعادل 240 ألف يورو بالسعر الحالي، رشاوى من المجموعة الفرنسية لإبرام عقد تسلح بقيمة نحو 4 مليارات يورو عام 1999.