فيرس كورونا حقائق ومخاوف فى ندوة غدا بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية غداً، ندوة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد، وبرئاسة الدكتورة عزة محمد عبد العزيز، ندوة علمية تثقيفية لتوعية العاملين بالمعهد عن فيروس الكورونا، تحت عنوان "فيروس كورونا: حقائق ومخاوف" يحاضر فى الندوة الدكتورة وفاء زهراء مدير وحدة الجودة بكلية الطب جامعة المنوفية، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة ترصد العدوى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة فاطمة عبد الله الشوبرى أحد أعضاء فريق مكافحة العدوى بالمعهد.

وتتناول المحاضرات طرق الإصابة والعدوى بالفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به، وكذلك وطرق الوقاية منه، والتوزيع الجغرافى للفيروس فى العالم، وذلك حرصا من وحدة مكافحة العدوى بالمعهد، ورفع معدل الوعى الصحى للعاملين بمعهد الكبد القومى .

ومن جانب أخر عقد صباح اليوم مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، جلسته السادسة لعام 2019/2020 برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث استهل القاصد جلسته بتقديم التهنئة لقوات الشرطة المصرية البواسل بمناسبة عيدهم وإحياء ذكرى 68 لمعركة الإسماعيلية الخالدة.

ناقش القاصد خلال الجلسة مقترح إنشاء مركز الإرشاد النفسى بجامعة المنوفية، الذى عرضه الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، حيث يهدف المركز إلى التوعية والتأهيل النفسى للمجتمع الداخلى والخارجى، هذا وقد أكد القاصد على ضرورة أن يقدم المركز الدورات التدريبية والاستشارات النفسية، وأن يساهم بتقديم الاستشارات النفسية والتربوية وتأهيل بعض حالات ذوى الاحتياجات الخاصة ودراسة الظواهر النفسية والمجتمعية ودراسة علمية وأخذها بعين الاعتبار لحلها والمساهمة فى توعية وتثقيف المجتمع بما يعزز مكانة الإنسان والاهتمام بصحته النفسية، وتنمية قدرات الطلبة فى مجالات الإرشاد والعلاج النفسى، على أن يكون مقره مجمع الكليات بالجامعة لكونها مركز متميز، وعلى أن يستعين المركز بكوادر متخصصة من كليات الطب والتربية والآداب والتمريض ومستشفى المخ والأعصاب بمديرية الشئون الصحية ومستشفى شبين الكوم التعليمى والأمانة العامة للصحة النفسية، على أن يمنح المركز شهادات مهنية وليست أكاديمية، وتمت الموافقة من قبل المجلس وضمه للائحة ذات طابع خاص ورفعه للعرض على مجلس الجامعة فى جلسته القادمة.

وأوصى القاصد خلال الجلسة بتنظيم سلسلة ندوات حول "كورونا والمعلومات المغلوطة" لتوعية طلاب وطالبات الجامعة والمجتمع الخارجى وتقليل الذعر المجتمعى تجاه الفيروس مع تكليف الدكتور محمود قورة والدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، بوضع خطة تنظيمية للندوات والقوافل للوقاية من الإصابة بالفيروس مشيدا بجهود الدولة للتصدى للفيروس والوقاية من دخوله الأراضى المصرية.

هذا وقد كلف القاصد، الدكتور محمود الشيخ وكيل كلية الهندسة، بالتعاون مع المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بالمنوفية والدكتورة درية خيرى وكيل كلية الزراعة وجهاز شئون البيئة بالدلتا بعمل سلسلة ندوات وقوافل توعوية لترشيد استهلاك المياه والحد من الثلوث.

أثنى القاصد فى ختام الجلسة بجهود العاملين فى مجال محو الأمية وخاصة كلية التربية ومركز تعليم الكبار، متمنيا أن تتبوأ جامعة المنوفية هذا العام مكانا متقدما فى القضاء على الأمية.