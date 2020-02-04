سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيرس كورونا حقائق ومخاوف فى ندوة غدا بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:20 م
فيرس كورونا حقائق ومخاوف فى ندوة غدا بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية مجلس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية غداً، ندوة تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد، وبرئاسة الدكتورة عزة محمد عبد العزيز، ندوة علمية تثقيفية لتوعية العاملين بالمعهد عن فيروس الكورونا، تحت عنوان "فيروس كورونا: حقائق ومخاوف" يحاضر فى الندوة الدكتورة وفاء زهراء مدير وحدة الجودة بكلية الطب جامعة المنوفية، والدكتورة عبير نشأت مدير إدارة ترصد العدوى بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة فاطمة عبد الله الشوبرى أحد أعضاء فريق مكافحة العدوى بالمعهد.

 

وتتناول المحاضرات طرق الإصابة والعدوى بالفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به، وكذلك وطرق الوقاية منه، والتوزيع الجغرافى للفيروس فى العالم، وذلك حرصا من وحدة مكافحة العدوى بالمعهد، ورفع معدل الوعى الصحى للعاملين بمعهد الكبد القومى .

 

ومن جانب أخر عقد صباح اليوم مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية، جلسته السادسة لعام 2019/2020 برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث استهل القاصد جلسته بتقديم التهنئة لقوات الشرطة المصرية البواسل بمناسبة عيدهم وإحياء ذكرى 68 لمعركة الإسماعيلية الخالدة.

 

ناقش القاصد خلال الجلسة مقترح إنشاء مركز الإرشاد النفسى بجامعة المنوفية، الذى عرضه الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب، حيث يهدف المركز إلى التوعية والتأهيل النفسى للمجتمع الداخلى والخارجى، هذا وقد أكد القاصد على ضرورة أن يقدم المركز الدورات التدريبية والاستشارات النفسية، وأن يساهم بتقديم الاستشارات النفسية والتربوية وتأهيل بعض حالات ذوى الاحتياجات الخاصة ودراسة الظواهر النفسية والمجتمعية ودراسة علمية وأخذها بعين الاعتبار لحلها والمساهمة فى توعية وتثقيف المجتمع بما يعزز مكانة الإنسان والاهتمام بصحته النفسية، وتنمية قدرات الطلبة فى مجالات الإرشاد والعلاج النفسى، على أن يكون مقره مجمع الكليات بالجامعة لكونها مركز متميز، وعلى أن يستعين المركز بكوادر متخصصة من كليات الطب والتربية والآداب والتمريض ومستشفى المخ والأعصاب بمديرية الشئون الصحية ومستشفى شبين الكوم التعليمى والأمانة العامة للصحة النفسية، على أن يمنح المركز شهادات مهنية وليست أكاديمية، وتمت الموافقة من قبل المجلس وضمه للائحة ذات طابع خاص ورفعه للعرض على مجلس الجامعة فى جلسته القادمة.

 

وأوصى القاصد خلال الجلسة بتنظيم سلسلة ندوات حول "كورونا والمعلومات المغلوطة" لتوعية طلاب وطالبات الجامعة والمجتمع الخارجى وتقليل الذعر المجتمعى تجاه الفيروس مع تكليف الدكتور محمود قورة والدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة، بوضع خطة تنظيمية للندوات والقوافل للوقاية من الإصابة بالفيروس مشيدا بجهود الدولة للتصدى للفيروس والوقاية من دخوله الأراضى المصرية.

 

هذا وقد كلف القاصد، الدكتور محمود الشيخ وكيل كلية الهندسة، بالتعاون مع المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بالمنوفية والدكتورة درية خيرى وكيل كلية الزراعة وجهاز شئون البيئة بالدلتا بعمل سلسلة ندوات وقوافل توعوية لترشيد استهلاك المياه والحد من الثلوث.

 

أثنى القاصد فى ختام الجلسة بجهود العاملين فى مجال محو الأمية وخاصة كلية التربية ومركز تعليم الكبار، متمنيا أن تتبوأ جامعة المنوفية هذا العام مكانا متقدما فى القضاء على الأمية.


جامعة المنوفية

مجلس جامعة المنوفية

نائب رئيس جامعة المنوفية

فيروس كورونا

وحدة مكافحة العدوى

معهد الكبد القومى بالمنوفية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة