فيديو.. ولى عهد دبى يحقق رغبة طفل سعودى عاشقًا للخيل ويهديه الحصان "ياقوت"

كتب محمد تهامى زكى

أهدى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، حصانا عربيا، إلى طفل سعودى، 10 أعوام، مغرما وعاشقا للخيول، وطلب منه ولى العهد أن يطلق عليه اسما يحبه، فاقترح الطفل السعودى أن يطلق عليه اسم "ياقوت".

وفى مقابلة تليفزيونية، قال الطفل السعودى: "جاى العلا اتفرج، وكلما كنت أذهب إلى مضمار سباق الخيول كنت أتمنى أن يكون لدى حصان وأقوم بامتطائه"، مشيراً إلى أنه يركب الخيل من عمر 8 سنوات، مضيفا: "لم يكن الأمر بيدى أن أحقق رغبتى لأن الأمر ببساطة عدم امتلاكى للعدة المناسبة، وصغر سنى"، مشيراً إلى أنه يملك اسطبلا فى الجنادرية ولديه خيل وفرس اسمها مياله، وفقا لـ"العربية".

وأثناء مشاركة ولى عهد دبى فى النسخة الثانية لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة "ملتقى الفرسان 2020"، التى انطلقت فى محافظة العلا بالسعودية فى 1 فبراير الجارى، التقى المذيع ولى عهد إمارة دبى، وأخبره أن الطفل لديه طلب، ليرد الطفل السعودى: "أرغب فى أن يكون لدى حصان"، فسأله الشيخ حمدان "كم كبره"، فقال الطفل "أى شىء"، فأجاب ولى عهد دبى "تم، الحصان بيجيك"، ويضيف ولى العهد: "بنعطيك حصان بدون اسم، الاسم من عندك"، فأجاب الطفل "ياقوت" فى إشارة إلى اسم الحصان .

واستقبل الطفل حصانه ياقوت بكل دهشة واحتضنه، وقال "الله هذا حصانى، شكله حلو، والمفاجأة عجبتنى بشكل غير طبيعى"، موجهاً شكره للشيخ حمدان، وقال له "الله يعافيك.. الحصان عجبنى وشكرا لك جداً".





وكان الشيخ حمدان بن محمد، توج بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل، ممتطياً صهوة الفرس "عطوفة دى لاب" لإسطبلات "إف 3"، وشارك فى البطولة أكثر من 200 فارس يمثلون 17 دولة، هى: الإمارات، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الكويت، الأردن، مصر، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، الصين، باكستان، البرتغال، سلوفاكيا، السودان، تونس، والأوروجواى .



وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة فى "شتاء طنطورة" بمحافظة العُلا، التى تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية، الذى يعود إلى آلاف السنين فى شمال غرب المملكة، باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.