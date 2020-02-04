فيديو.. ولى عهد دبى يحقق رغبة طفل سعودى عاشقًا للخيل ويهديه الحصان "ياقوت"

أهدى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، حصانا عربيا، إلى طفل سعودى، 10 أعوام، مغرما وعاشقا للخيول، وطلب منه ولى العهد أن يطلق عليه اسما يحبه، فاقترح الطفل السعودى أن يطلق عليه اسم "ياقوت".
وفى مقابلة تليفزيونية، قال الطفل السعودى: "جاى العلا اتفرج، وكلما كنت أذهب إلى مضمار سباق الخيول كنت أتمنى أن يكون لدى حصان وأقوم بامتطائه"، مشيراً إلى أنه يركب الخيل من عمر 8 سنوات، مضيفا: "لم يكن الأمر بيدى أن أحقق رغبتى لأن الأمر ببساطة عدم امتلاكى للعدة المناسبة، وصغر سنى"، مشيراً إلى أنه يملك اسطبلا فى الجنادرية ولديه خيل وفرس اسمها مياله، وفقا لـ"العربية".
واستقبل الطفل حصانه ياقوت بكل دهشة واحتضنه، وقال "الله هذا حصانى، شكله حلو، والمفاجأة عجبتنى بشكل غير طبيعى"، موجهاً شكره للشيخ حمدان، وقال له "الله يعافيك.. الحصان عجبنى وشكرا لك جداً".
وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة فى "شتاء طنطورة" بمحافظة العُلا، التى تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية، الذى يعود إلى آلاف السنين فى شمال غرب المملكة، باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.
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