فيديو.. هندى يقطع رأس زوجته ويتجول بها وسط شوارع المدينة

هند المغربي

شهدت إحدى مدن الهند واقعة مروعة، حيث قام هندى بقطع رأس زوجته، وظهر يتجول بها فى الشارع إلى أن تم القبض عليه من السلطات الهندية، حيث أظهر مقطع الفيديو المروع الذى نشرته صحيفه " ديلي ميل " البريطانيه " قيام هندى تبين أنه يدعى "أخيليش راوات" (30 عامًا) بقتل زوجته، وقطع رأسها و حملها أمام المارة فى الشارع، وتجول بها في عدد من الشوارع وسط زهول جميع المارة.



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وأفادت تقرير " ديلي ميل " أن الحادث الرهيب، وقع في قرية "بهادوربور" في ولاية أوتار براديش بشمال الهند، ويُظهر مقطع الفيديو الذي سجله أحد المارة المصدومين، اخيليش وهو يلوح للمارة بينما يحمل رأس زوجته "راجاني" (26 عامًا) في يده اليسرى، وكأن شيئا لم يكن وسار لمسافة كيلومتر تقريبًا قبل إلقاء الشرطة القبض عليه، وحينها بدأ غناء النشيد الوطني وصياح الهتافات الوطنية.

ومن جانبه، قال مدير شرطة حيدر أباد "آرفيند تشاتورفيدي" إن المتهم قد تم القبض عليه في أعقاب الحادث وتم فتح قضية ضده بناء على شكوى من والد الضحية.



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يذكر أن الزوجين قد تزوجا قبل حوالي عامين فقط، وأنجبا العام الماضي أول طفلة لهما، ولكن الطفلة توفيت بشكل مأساوي بعد بضعة أيام بسبب المرض.

وقال آرفيند"كانت الضحية تعيش في منزل والديها بعد وفاة ابنتها وتمكن أخيليش من إعادتها إلى منزله قبل 4 أيام فقط، من واقعة قتلها تشاجر الزوجان وهاجم أخيليش زوجته بسلاح حاد وجرها إلى خارج المنزل وقطع رأسها، ثم بدأ السير باتجاه قسم الشرطة برأسها المقطوعة".

ولا تزال التحقيقات جارية في الدافع وراء الجريمة وإحراز سلاح الجريمة من منزل المتهم.