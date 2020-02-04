فيديو.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.2%

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط بنسبة نجاح 76.2%، وذلك بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومحمد النمر مدير التعليم الفنى، وأشاد محافظ أسيوط بمستوى امتحانات الشهادة الإعدادية، وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب، مشيرًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعى، فضلاً عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج، وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.

وقال محافظ اسيوط إن المعلم هو أهم ركيزة وهو الذى يبنى الأمم والتعليم، وأن المعلم هو الذى يغرس حب الوطن، ولابد أن نعمم النشيد الوطنى صباحا لغرس الوطنية وحب الوطن، ولابد أن نزرع فى أبنائنا حب الوطن ولابد أن نعلم أبنائنا معلومات عن وطننا وما يحدث فى بلادنا، والمشاريع التى تتم فى محافظة أسيوط، وهذه المشروعات حدث ولا حرج وبمبالغ كبيرة بمليارات الجنيهات فضلا عن قري حياة كريمة، حيث أن أسيوط أصبحت المحافظة رقم واحد فى مبادرات السيد الرئيس عبددالفتاح السيسي، حياة كريمة فضلا عن المبادرات الرئاسية فى الصحة وغيرها من المبادرات.

وأشار صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى أن نتيجة الدور الأول للفصل الدراسى للشهادة الإعدادية بلغت نسبة النجاح فيها 76.2%، وأن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات زاد عن 61 طالبا وطالبة بمدارس المحافظة .

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم مراعاة الدقة فى التقدير، وذلك لصالح الطلاب، والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذى شدد على ضرورة التأني والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه وأنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله، مشيدا بالجهد المبذول والمتميز من قبل رئيس وأعضاء الكنترول.