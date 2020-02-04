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فيديو.. الطريقة الصحيحة لارتداء الماسك لمنع فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:01 ص
فيديو.. الطريقة الصحيحة لارتداء الماسك لمنع فيروس كورونا فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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كورونا هو اسم الفيروس اللى تردد بقوة الأيام اللى فاتت.. ويوم بعد يوم بتزيد حالات الإصابة والانتشار بعد أول حالات إصابة استجلت من الصين.. 107 حالات وفاة وأكثر من 4 آلاف حالة إصابة، الأرقام المعلنة لحد دلوقتى فى 19 دولة.. هنقولك فى خطوات إزاى نلبس ونخلع الكمامة الطبية بشكل صح للحد من انتشار الفيروس.

 

كيفية وضع قناع الوجه فى 5 خطوات:

1- نظف إيدك جيدا قبل لمس القناع.
 
2- اتأكد إن لبس الماسك يكون الجزء اللى فوق هو الجزء اللى موجود فيه شريطة ناشفة عشان تثبت على الأنف.
 
3- اللون الأبيض فى الماسك بيكون على الفم واللون الأخضر هو اللى برة.
 
4- ثبت أطراف الماسك على كل أذن.
 
5- اسحب الجزء اللى تحت ليغطى كامل الفم والدقن.

 

إزاى نشيل الماسك الطبى:

1- هنضف إيدنا كويس بالميه والصابون قبل لمس القناع.
 
2- هنتجنب لمس الجزء الأمامي من القناع لأن هو ده الجزء الملوث.
 
3- امسك أطراف الماسك بس من الأذن وشيله.
 
4- اتخلص منه فورا فى سلة الزبالة.
 
5- آخر حاجة نظف إيدك تانى بالميه والصابون أو معقم الأيدين.

 


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