فيديو.. الطريقة الصحيحة لارتداء الماسك لمنع فيروس كورونا

كورونا هو اسم الفيروس اللى تردد بقوة الأيام اللى فاتت.. ويوم بعد يوم بتزيد حالات الإصابة والانتشار بعد أول حالات إصابة استجلت من الصين.. 107 حالات وفاة وأكثر من 4 آلاف حالة إصابة، الأرقام المعلنة لحد دلوقتى فى 19 دولة.. هنقولك فى خطوات إزاى نلبس ونخلع الكمامة الطبية بشكل صح للحد من انتشار الفيروس.
كيفية وضع قناع الوجه فى 5 خطوات:
1- نظف إيدك جيدا قبل لمس القناع.
2- اتأكد إن لبس الماسك يكون الجزء اللى فوق هو الجزء اللى موجود فيه شريطة ناشفة عشان تثبت على الأنف.
3- اللون الأبيض فى الماسك بيكون على الفم واللون الأخضر هو اللى برة.
4- ثبت أطراف الماسك على كل أذن.
5- اسحب الجزء اللى تحت ليغطى كامل الفم والدقن.
إزاى نشيل الماسك الطبى:
1- هنضف إيدنا كويس بالميه والصابون قبل لمس القناع.
2- هنتجنب لمس الجزء الأمامي من القناع لأن هو ده الجزء الملوث.
3- امسك أطراف الماسك بس من الأذن وشيله.
4- اتخلص منه فورا فى سلة الزبالة.
5- آخر حاجة نظف إيدك تانى بالميه والصابون أو معقم الأيدين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة