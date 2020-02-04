فيديو.. الأمن الأمريكى يطرد متظاهرا خلال مؤتمر صحفى لأبناء ترامب

كتب كامل كامل – تصوير رويترز

قامت قوات الأمن بطرد متظاهرًا انتقد سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى فى دى موين ، أيوا ، الولايات المتحدة الأمريكية، لعائلة الرئيس الأمريكى.

A man was just dragged out of the Trump press conference while shouting at Don Jr. that Trump’s rhetoric is “killing Jews.” He was sitting next to me before getting up and had said his name was Elon Glickman and he was here with the Forward. pic.twitter.com/Iz475eOptR — Hunter Walker (@hunterw) February 3, 2020

وبينما كانت حالة من الصخب خلال المؤتمرات الحزبية الديمقراطية اليوم، وكان الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب يتحدث فى ويست دى موين، قاطعه أحد المتظاهرين الذكور بقوله إن :"سياسات الرئيس والخطابة أدت إلى مقتل المزيد من اليهود أكثر من أى رئيس سابق"، الأمر الذى دفع الأمن بسحب الرجل من قاعة المؤتمرات بينما صرخ دونالد ترامب حول المعلومات الخاطئة التى نشرها الديمقراطيون وأعضاء وسائل الإعلام الوطنية وهو يصرخ فى الميكروفون.

وقد شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة أن يدرك الشعب الأمريكى والجمهوريين أن محاكمته ومسألته ليست سوى مجرد خدعة، وطالبهم بضرورة استماع ما قاله رئيس وزراء خارجية أوكرانيا فى ذلك الشأن، حيث اتفق قادة مجلس الشيوخ على تحديد الرابعة عصر الأربعاء 5 فبراير للتصويت على مادتى العزل الذى تقدم بهم مجلس النواب ضد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب :"آمل أن يدرك الجمهوريون والشعب الأمريكي. خدعة المساءلة الحزبية، وأنها مجرد خدعة.. اقرأ النصوص واستمع إلى ما قاله رئيس ووزير خارجية أوكرانيا "لا يوجد ضغط".. لا شيء سوف يرضي "لا شيء" أى اليسار الديموقراطي المتطرف".



اريك ترامب يظهر في مؤتمر صحفي في دي موين



الأمن يخرج المتظاهر من قاعة المؤتمرات



طرد متظاهر خلال مؤتمر لعائلة الامريكى