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فيديو.. الأمن الأمريكى يطرد متظاهرا خلال مؤتمر صحفى لأبناء ترامب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:18 ص
فيديو.. الأمن الأمريكى يطرد متظاهرا خلال مؤتمر صحفى لأبناء ترامب طرد متظاهر خلال المؤتمر الصحفى
كتب كامل كامل – تصوير رويترز

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قامت قوات الأمن بطرد متظاهرًا انتقد سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى فى دى موين ، أيوا ، الولايات المتحدة الأمريكية، لعائلة الرئيس الأمريكى.

وبينما كانت حالة من الصخب خلال المؤتمرات الحزبية الديمقراطية اليوم، وكان الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب يتحدث فى ويست دى موين، قاطعه أحد المتظاهرين الذكور بقوله إن :"سياسات الرئيس والخطابة أدت إلى مقتل المزيد من اليهود أكثر من أى رئيس سابق"، الأمر الذى دفع الأمن بسحب الرجل من قاعة المؤتمرات بينما صرخ دونالد ترامب حول المعلومات الخاطئة التى نشرها الديمقراطيون وأعضاء وسائل الإعلام الوطنية وهو يصرخ فى الميكروفون.

وقد شدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على ضرورة أن يدرك الشعب الأمريكى والجمهوريين أن محاكمته ومسألته ليست سوى مجرد خدعة، وطالبهم بضرورة استماع ما قاله رئيس وزراء خارجية أوكرانيا فى ذلك الشأن،  حيث اتفق قادة مجلس الشيوخ على تحديد الرابعة عصر الأربعاء 5 فبراير للتصويت على مادتى العزل الذى تقدم بهم مجلس النواب ضد ترامب.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب :"آمل أن يدرك الجمهوريون والشعب الأمريكي. خدعة المساءلة الحزبية، وأنها مجرد خدعة.. اقرأ النصوص واستمع إلى ما قاله رئيس ووزير خارجية أوكرانيا "لا يوجد ضغط".. لا شيء سوف يرضي "لا شيء" أى اليسار الديموقراطي المتطرف".

 

اريك ترامب يظهر في مؤتمر صحفي في دي موين
اريك ترامب يظهر في مؤتمر صحفي في دي موين

 

الأمن يخرج المتظاهر من قاعة المؤتمرات
الأمن يخرج المتظاهر من قاعة المؤتمرات

 

طرد متظاهر خلال مؤتمر لعائلة الامريكى
طرد متظاهر خلال مؤتمر لعائلة الامريكى

 

لحظة طرد المتظاهر
لحظة طرد المتظاهر

 

 


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دونالد ترامب

متظاهر

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