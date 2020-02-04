فيديو.. استخدم 99 موبايل ..ألمانى يخدع خرائط جوجل ويخلق زحام مرورى كاذب

وكالات

نشأ رجل ألمانى ازدحامًا مروريًا كاذبًا على خرائط جوجل، وذلك بعدما أخذ يتجول في شوارع برلين بعربة يدوية، بها 99 هاتفًا محمولًا، متصلة جميعها بالإنترنت.

وقام الرجل الذي يدعى سيمون ويكرت، بإحضار 99 هاتفًا ذكيًا، واتصل من خلالها جميعًا بخرائط جوجل، ثم وضعها في عربة يدوية لعبة، وأخذ يتجول في الطرقات، الأمر الذي جعل التطبيق الشهير يُظهر لمستخدميه ازدحامًا مرورياً وهميًا في الشوارع التي يمر بها.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لخدعة الرجل الألماني، ظهر به وهو يسحب عربة الهواتف الذكية، الأمر الذي جعل لون الطرقات على خرائط جوجل يتغير من الأخضر إلى الأحمر، مما يعني وجود ازدحام مروري.

نجحت خدعة الرجل حيث أصبحت الشوارع التي يتمشى فيها خالية تمامًا من السيارات، بينما كانت تظهر لمستخدمي خرائط جوجل باللون الأحمر كدليل على وجود ازدحام مروري بها، وهذا ما جعل السيارات تتجنب الدخول إليها.

واعتمد الرجل الألماني في خدعته على فكرة عمل تطبيق خرائط جوجل، فالتطبيق يحصل على معلومات ازدحام الطرق من خلال اتصال المارين بها بالإنترنت، ولذا فالتطبيق كان يستقبل معلومات من 99 هاتفاً مع الرجل، وبالتالي سجل التطبيق وجود 99 سيارة لا يمكنها التحرك في الشارع.