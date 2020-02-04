فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

كتب عامر مصطفى

أعلنت فيتنام رصد حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى، وذلك بحسب تصريحات بثتها فضائية العربية منذ قليل.

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في إحدى مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل -وفقا لصحيفة الرياض السعودية- أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيراً إلى أن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وأوضح أبا الخيل، أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.

وكان مسؤول أمريكي، أعلن أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطناً أمريكياً ، ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم ، الثلاثاء ، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.