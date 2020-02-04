سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:37 م
فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى طيور- ارشيفية
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت فيتنام رصد حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى، وذلك بحسب تصريحات بثتها فضائية العربية منذ قليل.

 

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في إحدى مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

 

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل -وفقا لصحيفة الرياض السعودية- أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، عترة تصيب الطيور فقط ولا تنتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيراً إلى أن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.

 

وأوضح أبا الخيل، أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.

 

وكان مسؤول أمريكي، أعلن أن طائرتيّ إجلاء إضافيتين تحمل 550 مواطناً أمريكياً ، ستغادر مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، اليوم ، الثلاثاء ، متجهة إلى قواعد عسكرية في ولاية كاليفورنيا.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، أن إحدى الطائرتين سوف تتجه إلى قاعدة ميرامار لمشاة البحرية الجوية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا وأن الثانية ستتوجه إلى قاعدة ترافيس الجوية بنفس الولاية.

 

انفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور

الطيور

انفلونزا

فيروس

علاج انفلونزا الطيور

فيروس انفلونزا الطيور

اعراض انفلونزا الطيور

إنفلونزا

أنفلونزا

فيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

علاج الانفلونزا

الوقاية

انفلوانزا الطيور

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة