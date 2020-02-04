فوز طلاب جامعة حلوان بالمركز الأول فى السباحة بملقتى للطلاب الوافدين

شاركت جامعة حلوان، فى الملتقى الرياضى للطلاب الوافدين، الذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى جامعة قناة السويس خلال الفترة من 1 : 4 فبراير 2020، بدعم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و تحت إشراف الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بالجامعة.

وينافس الوفد الطلابى لجامعة حلوان فى مجموعة من المسابقات الرياضية منها السباحة 100 متر و200 متر، وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة والعدو لمسافة 100 متر و 400 متر، فضلا عن المارثون وسباق الدراجات.

واستطاع وفد جامعة حلوان من الطلاب المشاركين تحقيق مراكز متميزة حيث حصل الطالب دبول جاتد كونج - كلية التمريض على المركز الأول في السباحة 100 متر، وفاز الطالب نيلسون بيتر أوقاك - كلية التجارة وإدارة الأعمال بالمركز الأول عدو 400 متر، وحصلت الطالبة صباح صابر - كلية الحقوق على المركز الثالث عدو 100 متر، وفازت الطالبة اية عارف حسن - كلية الطب بالمركز الرابع عدو 400 متر، وحقق الطالب إبراهيم عبد الرحمن عمر المركز الرابع سباحة 50 متر.

وعلى هامش الملتقى قام وفد جامعة حلوان والطلاب والطالبات الوافدين بزيارة المارينا وهيئة قناة السويس الجديدة.

أشرف على الطلاب والطالبات الوافدين بجامعة حلوان كل من الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين بجامعة حلوان، الدكتورة أميرة فهمي نائب مدير مكتب الوافدين لشئون الطلاب الوافدين والبحوث بالجامعة، الدكتور محيى سامى الشباسى، نائب مدير مكتب الوافدين لرعاية الطلاب الوافدين والتسويق بالجامعة، الدكتورة رشا كمال مدير مكتب الوافدين بكلية الطب بالجامعة.

كانت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى برئاسة الدكتورة رشا كمال ، نظمت الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات،تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وافتتحت الدكتورة رشا كمال رئيس الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ، و الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات فعاليات الملتقي الرياضي الاول للطلاب الوافدين والذي تشارك به جامعات (القاهرة وعين شمس وحلوان وسوهاج والزقازيق وبنها وطنطا وكفر الشيخ وقناة السويس والسويس والمصرية الروسية والمنوفية وبني سويف والمنصورة واسيوط و الفيوم والمنيا وبورسعيد وجنوب الوداي ) بالإضافة إلى وفد ممثل للادارة المركزية يضم طلاب من مختلف الجنسيات ويبلغ عدد الطلاب المشاركين في الملتقي حوالي 500 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات يشاركون في شتى الألعاب الرياضية ( كرة القدم، كرة السلة، تنس الطاولة، السباحة، الكرة الطائرة، وألعاب القوى، بالإضافة إلى ماراثون الجري ومسيره الدرجات).

وانطلق حفل افتتاح افتتاح الملتقي بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية واعقب ذلك كلمة الطلاب الوافدين للطالب محمود عليوة من سوريا والدارس بجامعة قناة السويس.

وقالت الدكتورة رشا كمال رئيس الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ، إن تنظيم الملتقى يأتى فى إطار رؤية الرئيس السيسى وتوجيهاته ، مؤكدة أن الرئيس السيسى حاضن لجميع الشعوب ومهتم ببناء الإنسان وصحته .

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‏وتوجهت مدير الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين ، بالشكر إلى كل من ساهم في تنظيم هذا الحدث من جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضي المصري للجامعات وقيادات مدينة الاسماعيلية وهيئة قناة السويس.

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