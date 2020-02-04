فرحة بين أهالى دمياط بعد عودة طاقمى مركبى صيد احتجزتا باليمن

دمياط عبده عبد البارى

سادت حالة من الفرحة بين أهالى كفر حميدو والشيخ درغام والروضة بمحافظة دمياط بعد عودة 32 صيادًا مصريًا إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة مصرية، قادمة من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن طاقمى مركبى الصيد "وان تو" و"المصطفى الهادى" اللتان كانتا محتجزتان بميناء الجديدة بدولة اليمن عادا على متن طائرة خاصة منذ قليل بميناء القاهرة الدولى من بينهما 20 صياداً من أبناء محافظة دمياط.

وكان أهالى الصيادين قد طالبوا السلطات المصرية بالتدخل لإخلاء سبيل الصيادين المحتجزين منذ نحو 50 يوما لاعادة المركبين المحتجزين باليمن و على متنها 32 صيادا من من بينهم 20 صياداً من أبناء دمياط.

وأوضح الغرباوى أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت مركبين بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية ، مضيفا أن المركبين هى "وان تو" و"المصطفى الهادى" وتحمل تصاريح عمل من السويس وغادرت ميناء برانيس بالبحر الاحمر نهاية العام الماضى .

ومن بين الصيادين المحتجزين نحو 20 صياداً من أبناء قرى الشيخ درغام وكفر حميدو ومدينة الروضة وتوصل "اليوم السابع" لاسماء ثلاثة من الصيادين وهم نبيل بصله، محمد نبيل بصله، غرام بصله، تامر جمال حجازى.