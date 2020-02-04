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عمره 18 عاما .. أصغر عائد من اليمن يشكر الدولة على الإفراج عن الصيادين المحتجزين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:58 م
عمره 18 عاما .. أصغر عائد من اليمن يشكر الدولة على الإفراج عن الصيادين المحتجزين الشاب العائد من اليمن
كتب عامر مصطفى

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هتف المصريين العائدين من اليمن بعد احتجاز دائم لمدة شهرين، واستطاعت السلطات المصرية الإفراج عنهم، وإعادتهم مرة أخري إلى أرض الوطن، وتبين أنه من بين هؤلاء المواطنين شاب صغير عمره 18 عام، من مدينة دمياط، وكان على متن أحدي المركبين اللذين تم احتجازهما في اليمن.

 

وأكد الشاب، عقب نزوله من الطائرة أنه سعيد بالعودة مرة أخري إلى الوطن، بعد أن تم احتجاز المركب التى كان يعمل عليها لمدة شهرين داخل الأراضي اليمينة، موجها الشكر لكن من ساهم في الإفراج عنه وزملائه من الصيادين.

ووصل منذ قليل، 32 صياداً مصرياً إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة مصرية، قادمة من العاصمة اليمنية صنعاه.

 

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