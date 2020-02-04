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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:56 ص
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علاج السكر عن طريق التخلص من الوزن الزائد وتناول الأدوية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:00 ص
علاج السكر عن طريق التخلص من الوزن الزائد وتناول الأدوية قياس السكر - أرشيفية
فاطمة ياسر

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مرض السكر يعد من الأمراض المزمنة التى يتعرض لها البعض، وهذا المرض يشكل خطرا فى حالة إهمال علاجه، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أحدث وأفضل طرق علاج السكر، وذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday". هناك العديد من  الاختبارات التى تساعد في التشخيص، ومنها إجراء اختبار الدم الذى يساعد على الكشف عن مستوى السكر فى الدم، وفى حالة ارتفاع نسبته فهذا يعد دليلا على الإصابة بمرض السكر.

علاج السكر

يعتمد علاج السكر على المراقبة وقياس نسبته فى الدم بشكل دائم، فهناك العديد من طرق العلاج ومنها حقن الأنسولين أو الأدوية التى تساهم فى خفض نسبة السكر بالدم، وأيضا اتباع حمية غذائية تساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبته والحد من ارتفاعه، كما أن الرياضة لها دور كبير في العلاج.

وأوضح التقرير أن الحمية الغذائية الخاصة بمريض السكر تعد من أفضل وأهم الحيل التى تساهم بشكل كبير في القضاء على هذا المرض، ولذا على مريض السكر تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف، كما أن تناول اللحوم الخالية من الدهون تعد من أهم النصائح، ولذا عليك تناولهم بشكل مستمر.

كما أشار التقرير إلى أن القيام بممارسة الرياضة والتمارين تعد من أهم النصائح المهمة التى تساهم بشكل كبير في تقليل فرص التعرض لارتفاع السكر بالدم، لذا عليك ممارسة الرياضة يوميا لمدة نصف ساعة.

وأكد التقرير أنه على مريض السكر من النوع الأول القيام تناول حقن الإنسولين التى تساهم بشكل كبير في تنظيم السكر بالدم، والحد من التعرض لارتفاع نسبته، وتم تحديد نسبته على حسب نسبة السكر فى الدم.

ونجد أن بعض الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع الثانى، يتم علاجهم عن طريق تناول بعض الحبوب والأدوية التى تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم.

وأكد التقرير ضرورة التخلص من الوزن الزائد لمريض السكر، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير فى تنظيم نسبة السكر بشكل كبير فى الدم، والحد من التعرض لأى ارتفاع مصاحب له.


السكر

مرض السكر

علاج مرض السكر

طرق علاج مرض السكر

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