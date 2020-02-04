طقس الخليج.. غائم حزئيا فى الإمارات والسعودية.. وبارد نسبيا بالبحرين

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بالإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين بارد نسبيا وفى الإمارات انخفاض فى درجات الحرارة، يصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الامطار الخفيفة وفى السعودية.

الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر صباحاً..شمالية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س صباحاً على البحر.

السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،حائل ،القصيم ،الرياض ،الشرقية)، و رياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال شرق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء بارد نسبيا لكنه معتدل مع بعض السحب خلال النهار ويكون غائم جزئيا عند المساء.

الرياح: شمالية غربية من 5 إلى 10 عقدة، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، و من 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

الرطوبة النسبية العظمى 80% الصغرى 30 %.