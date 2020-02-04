طائرة شرطة عمانية تنقذ إماراتيا بعد تعطل سيارته فى الصحراء 3 أيام.. صور

كتب محمد شعلان

نفذت شرطة سلطان عمان عملية بحث وإنقاذ لمواطن إماراتى بعد تعطل مركبته لمدة ثلاثة أيام فى صحراء النكدة بولاية جعلان بنى بو على بمحافظة جنوب الشرقية، ونشرت الصفحة الرسمية لشرطة عمان السلطانية على حسابها الرسمى لموقع "تويتر" صور عملية انقاذ المواطن الإماراتى من وسط الصحراء وإعادته سالماً إلى مركز الولاية.، وذكرت التفاصيل بأن المواطن الإماراتى تعطلت مركبته فى صحراء النكدة وطلب الدعم والمساعدة.

شرطة عمان تؤكد الواقعة

وفى وقت سابق، أفادت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، أن سلطات الطيران المدنى فى عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من الأحد الماضى، ويذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاج لها









كانت السلطات الصينية بثت مقطع فيديو أكدت انه تعافى 20 مريضًا وخروجهم من المستشفى بطريقة مثيرة، بعدما قالت إنهم تعافوا تمامًا من فيروس كورونا، حسبما موقع " العربية نت "

وأوضح مقطع الفيديو الذى لم يتجاوز 11 ثانية، وتناولته العديد من وسائل الإعلام بالصين ظهور عددا من المرضى يهتفون ويرفعون إشارة النصر أمام باب مستشفى جينيانتان فى مدينة ووهان، بؤرة المرض الذى انتشر عالميا، وكان هؤلاء يرتدون الأقنعة على وجوههم، حسبما يظهر فى اللقطات.





وتم السماح للمرضى بالمغادرة فى الخامسة من مساء الجمعة الماضى بالتوقيت المحلى، بعد اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة، طبقا لوسائل إعلام رسمية فى المقاطعة.

وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية التى نشرت الفيديو أيضا، إن هذه هى المرة الأولى التى يتعافى فيها هذا العدد الكبير من المرضى فى يوم واحد.