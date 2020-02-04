سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

طائرة شرطة عمانية تنقذ إماراتيا بعد تعطل سيارته فى الصحراء 3 أيام.. صور

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:18 م
طائرة شرطة عمانية تنقذ إماراتيا بعد تعطل سيارته فى الصحراء 3 أيام.. صور الطائرة ترصد المواطن الإماراتى
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت شرطة سلطان عمان عملية بحث وإنقاذ لمواطن إماراتى بعد تعطل مركبته لمدة ثلاثة أيام فى صحراء النكدة بولاية جعلان بنى بو على بمحافظة جنوب الشرقية، ونشرت الصفحة الرسمية لشرطة عمان السلطانية على حسابها الرسمى لموقع "تويتر" صور عملية انقاذ المواطن الإماراتى من وسط الصحراء وإعادته سالماً إلى مركز الولاية.، وذكرت التفاصيل بأن المواطن الإماراتى تعطلت مركبته فى صحراء النكدة وطلب الدعم والمساعدة.

شرطة عمان تؤكد الواقعة

شرطة عمان تؤكد الواقعة

وفى وقت سابق، أفادت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها، أن سلطات الطيران المدنى فى عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من الأحد الماضى، ويذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاج لها

1
 

 

2
 

 كانت السلطات الصينية بثت مقطع فيديو أكدت انه تعافى 20 مريضًا وخروجهم من المستشفى بطريقة مثيرة، بعدما قالت إنهم تعافوا تمامًا من فيروس كورونا، حسبما موقع " العربية نت "

وأوضح مقطع الفيديو الذى لم يتجاوز 11 ثانية، وتناولته العديد من وسائل الإعلام بالصين ظهور عددا من المرضى يهتفون ويرفعون إشارة النصر أمام باب مستشفى جينيانتان فى مدينة ووهان، بؤرة المرض الذى انتشر عالميا، وكان هؤلاء يرتدون الأقنعة على وجوههم، حسبما يظهر فى اللقطات.

3
 

وتم السماح للمرضى بالمغادرة فى الخامسة من مساء الجمعة الماضى بالتوقيت المحلى، بعد اجتياز الاختبارات الطبية اللازمة، طبقا لوسائل إعلام رسمية فى المقاطعة.

وقالت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية التى نشرت الفيديو أيضا، إن هذه هى المرة الأولى التى يتعافى فيها هذا العدد الكبير من المرضى فى يوم واحد.


الامارات

طائرة عمانية

عمان

انقاذ مواطن اماراتى

شرطة عمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة