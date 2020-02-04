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خالد صلاح
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طائرة خاصة تهبط بعد قليل على متنها 32 صيادا مصريا احتجزوا فى اليمن

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:17 م
طائرة خاصة تهبط بعد قليل على متنها 32 صيادا مصريا احتجزوا فى اليمن مصر للطيران-ارشيفيه

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تهبط بعد قليل، طائرة خاصة على متنها 32 صيادا مصريا تم احتجازهم فى اليمن.

 

وسنوافيكم بالتفاصيل..

 


اليمن

طائرة مصرية

اخبار عاجلة

صيادين

عودة الصيادين

احتجاز صيادين فى اليمن

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