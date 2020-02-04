الرئيسية أخبار عاجلة طائرة خاصة تهبط بعد قليل على متنها 32 صيادا مصريا احتجزوا فى اليمن الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:17 م مصر للطيران-ارشيفيه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تهبط بعد قليل، طائرة خاصة على متنها 32 صيادا مصريا تم احتجازهم فى اليمن. وسنوافيكم بالتفاصيل.. اليمن طائرة مصرية اخبار عاجلة صيادين عودة الصيادين احتجاز صيادين فى اليمن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسي يوجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:29 م السيسي يوجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران وجميع الشركات التابعة له الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:21 م مدبولي يكلف بدراسة ملفات التأمينات والضرائب المستحقة على المصانع المتعثرة الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:25 م الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. غدا بـ"اليوم السابع" الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:58 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟ قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى" شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا المزيد من Trending Plus
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