ضبط 3 متهمين وراء سرقة 275 ألف جنيه من محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية

القليوبية - نيفين طه

نجحت مباحث القليوبية، من ضبط 3 عاطلين، قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، وسرقوا 275 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطاراً من الرائد محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بلاغا من محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية بتعرضهم للسطو المسلح من قبل ملثمين يستقلون سيارة لانسر وأشهروا الأسلحة عليهم.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، وتشكل فريق البحث الجنائى وأعدت خطة بحث من خلال فحص عدد من كاميرات المراقبة فى الشارع محل الواقعة، حيث كشفت إحدى الكاميرات نوع السيارة وأرقامها وبعض ملامح المتهمين والجهة التى هربت إليها السيارة، وتوصلت التحريات السرية إلى أن المتهمين 3 عناصر إجرامية من قريتى الخرقانية وأبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية.

وعلى الفور قامت قوة من مركز شرطة القناطر، وتم القبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المستولى عليه، كما تم ضبط السيارة والأسلحه النارية المستخدمه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من القبض على 3 عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بحملة أمنية مكبرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بلاغاً يفيد بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون ومروجى المواد المخدرة والأسلحة النارية، وأسفرت عن ضبط كل من، "ياسر م ا" 47 سنه عاطل، ومقيم باسوس – دائرة مركز القناطر الخيرية، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 400 جرام ومبلغ مالى 510 جنيهات، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1379 لسنة 2020م ادارى مركز القناطر الخيرية .

وتم ضبط "خ ع ا" 51 سنة عاطل ومقيم بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع، و"ت ج س" 32 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم أول بنها، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 5 جرامات ومبلغ مالى 100 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3086 لسنة 2020م جنح مركز بنها، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق .