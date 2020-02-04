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ضبط مصنعين للجلاش ومنتجات البلاستيك بدون ترخيص فى حملة تموينية بسوهاج

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:54 ص
ضبط مصنعين للجلاش ومنتجات البلاستيك بدون ترخيص فى حملة تموينية بسوهاج مصنع للبلاستيك - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 56 قضية تموينية من بينها ضبط "محمد ج ع ح" 37 سنة مدير مسئول مصنع كنافة والجلاش، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص، وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، وتم ضبط "4" طن دقيق فاخر، و"3" طن سكر و"2" طن و"500" سميد، 750 كيلو جرام زيت، و"41" ماكينة ومعدات تصنيع وطاولة خشبية.

وتم ضبط "كريم ع م ع" 35 سنة مدير مسئول مصنع العالمى لتصنيع البلاستيك بالمنطقة الثانية "بحى الكوثر" لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، وتم ضبط عدد "50.000 قطعة شالموه و"5" ماكينة تصنيع وتغليف و"أحمد ع ا م" 34 سنة مدير مسئول مصنع للصناعات الغذائية بالمنطقة الثانية "بحى الكوثر" لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، وتم ضبط "7440 عبوة سناكس و "4" ماكينة تصنيع وتغليف.

وتم " 9 " قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و"3" قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 4 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 3 " قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل و" 3 " قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 4 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز وجار الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.


سوهاج

مباحث التموين

مديرية امن سوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

ضبط مصنع للكنافة والجلاش بدون ترخيص

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