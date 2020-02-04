صور... مطار الأقصر يضبط محاولتى تهريب شيكولاتة منشطة جنسيا قادمة من تركيا

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالوردية الثانية بمطار الأقصر برئاسة محمد متولي مدير الوردية من ضبط محاولتى تهريب كمية من المنشطات الجنسية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاتة وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركيه رقم 682 القادمة من اسطنبول اشتبه حلمى وصفى مدير الحركه فى الراكب المصرى ع . م . ع والراكب المصرى ث . ع . ا من الإسكندرية القادمين من تركيا .

وبالعرض على محمد متولي مدير الوردية الثانية قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة حبيب نبيل ومحمود الليثي مأمورى الفحص تحت إشراف الحسيني على مدير الإدارة فتم تأكيد الإشتباه .

وتم تشكيل لجنة من الحسيني حسن وفاطمه الزهراء ورفاعي محمد مأمورى تفتيش الركاب وسيد الجندي رئيس قسم الامن تحت إشراف الأستاذ سعيد رمضان مدير إدارة الامن الجمركى لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 36 علبه منشطات جنسيه ( شيكولاته HERCULES PLATS ) بداخل كل علبه عدد12 قطعه بإجمالى 432 قطعة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائب كل منهما بإجمالي 864 قطعة.

قرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام جمارك الاقصر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى للراكبين وحررهما أحمد الطيب رئيس قسم المكافحة تحت إشراف رومانى فواد مدير إدارة المكافحة