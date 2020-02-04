صور.. محافظ أسوان: إعادة الهيكلة الإدارية للعاملين بمراكز التطوير التكنولوجى

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان على أنه سيتم إعادة الهيكلة الإدارية للعاملين بمراكز التطوير التكنولوجي والإدارات ومنافذ الخدمة في المحافظة والوحدات المحلية بناء على مؤشرات ومستوى الأداء بمنظومة ميكنة المعاملات الحكومية والتى تهدف إلى سرعة اتخاذ القرار فى الشكاوى والخدمات الجماهيرية وبالتالى تخفيف مشقة الانتقال والأعباء المالية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم خلال اجتماعات المجلس التنفيذى تكريم المتميزين الذين تم تأهيلهم لهذا الغرض مع محاسبة المتقاعسين تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب من أجل الإسراع في تنفيذ الحوكمة لمختلف المعاملات الإدارية والمالية والفنية للفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد الإدارى.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع لمحافظ أسوان مع وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة اللواء محمد عزى مدير عام مشروع المحليات بالوزارة ، بجانب حضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن رؤساء المراكز والمدن ومديرى مراكز التطوير التكنولوجى والإدارات.

وكلف اللواء أشرف عطية الدكتورة غادة يحيى بالإشراف الكامل على منظومة ميكنة الخدمات الجماهيرية ليصبح التحول الرقمى واقعاً ملموساً فى مختلف مجالات التعاملات الحكومية ولتكون المحافظة فى مقدمة المحافظات التى ستطبق ذلك فى ظل إنشاء وتطوير 5 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين ، فيما جارى إنشاء عدد مراكز أخرى بمدن كوم أمبو وكلابشة وأبو سمبل السياحية ، علاوة على أنه مخطط مستقبلياً إنشاء مراكز تكنولوجية بمدن السباعية والبصيلية والرديسية، فضلاً عن إنشاء المركز الإماراتى لتطبيق منظومة الشباك الواحد خدمياً واستثماريا، مؤكداً على ضرورة الاستمرار في عقد الدورات التدريبية التنشيطية للعاملين في مجال ميكنة الخدمات الحكومية لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطور التكنولوجى الذى تسعى الدولة لتوظيفه لصالح المواطنين للحصول على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزي بأن وزارة التخطيط ستستمر في دعم ميكنة المعاملات الحكومية بمحافظة أسوان والعمل على التوسع في أوجه التعاون لتعميم التحول الرقمى والحوكمة ضمن رؤية مصر 2030 ولاسيما أن أسوان من أكثر المحافظات فى تطبيق منظومة مراكز التطوير التكنولوجى وربطها بشبكة معلوماتية مع ديوان عام المحافظة ليعتبر ذلك أحد وسائل التواصل الجماهيرى مع المواطن البسيط للعمل على تلبية مطالبه والخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة له، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال مشروعات إنشاء باقى مراكز التطوير التكنولوجى مع العمل على تحديث المراكز الحالية ودعمها بتجهيزات حديثة مثل شاشات الاستعلام وخدمة الاستعلام الصوتى على المحمول أون لاين بناء على توجيهات محافظ أسوان للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع