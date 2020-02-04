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صور.. "صحة الوادى الجديد": بدء إجراءات تدشين بنك للدم بمركز الداخلة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:12 م
صور.. "صحة الوادى الجديد": بدء إجراءات تدشين بنك للدم بمركز الداخلة مدير الإدارة العامة لبنوك الدم تتفقد مستشفى الداخلة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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تفقدت الدكتورة سمية عبد المنعم، مدير الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، مستشفى الداخلة العام فى محافظة الوادى الجديد، تمهيدًا لإنشاء بنك الدم بالمستشفى حيث أكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن الزيارة تهدف لمتابعة الموقع المخصص البنك بمقر مستشفى الداخلة العام، والتوجيه بإجراء بعض التعديلات فى المكان ومتابعة الأجهزة الطبية والثلاجات الخاصة ببنك التى جرى إرسالها سابقا من قبل الوزارة.

 من جانبه أكد الدكتور أبوبكر محمود أبو بكر، مدير الطب العلاجى بالوادى الجديد، أنه جرى حصر الاحتياجات المطلوبة من الأجهزة اللازمة لبنك الدم، حيث أن انشاء بنك الدم التجميعى بمستشفى الداخلة العام سوف يساعد على توفير أكياس الدم بعد تجميعها وفحصها وتخزينها لصالح حالات الطوارئ وأمراض الدم ويساعد على فصل مكونات الدم مما يخفف العبء على المرضى الذين يحتاجون إلى صفائح دموية.

وأضاف أبو بكر، أن بنك الدم أحد المعايير الأساسية لاعتماد مستشفى الداخلة العام كمستشفى لتدريب الزمالة للأطباء والتأمين الصحى الشامل.

وفى سياق متصل تستعد مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، لتنفيذ الحملة القومية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، فى الفترة من 16 – 19 فبراير الجارى حيث أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن التطعيم يجرى من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة، كما أن التطعيم آمن ومن عمر شهر وحتى 5 سنوات، ولا توجد أى موانع للتطعيم للأطفال.

أضاف محروس، أنه جرى تجهيز فرق متحركة وثابتة ستجوب قرى ومدن المحافظة لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم سيتم من منزل إلى منزل ومن شارع إلى شارع، وجرى تقسيم مدن المحافظة إلى قطاعات وتسكين رؤساء لفرق التطعيم للإشراف الكامل على توصيل المصل لكل طفل وقاية من هذا المرض.

 لفت إلى أن محافظة الوادى الجديد خالية من شلل الأطفال طوال العشر سنوات الماضية وأن قطاع الطب الوقائى يعمل على الاستمرار فى مواجهة المرض وجعل المحافظة خالية منه.

مدير الإدارة العامة لبنوك الدم تتفقد مستشفى الداخلة (1)
 

 

مدير الإدارة العامة لبنوك الدم تتفقد مستشفى الداخلة (2)
 

 

مدير الإدارة العامة لبنوك الدم تتفقد مستشفى الداخلة (3)
 

 

مدير الإدارة العامة لبنوك الدم تتفقد مستشفى الداخلة (4)
 

 

مدير الإدارة العامة لبنوك الدم تتفقد مستشفى الداخلة (5)
 

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