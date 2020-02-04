صور.. شوارع الصين خالية بسبب فيروس كورونا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تحولت شوارع الصين إلى أراضى خالية من المارة بسبب الخوف من فيروس كورونا القاتل ليصبح المواطنين الصينيين في حالة تأهب لمنع انتشار الفيروس، وكشفت إدارة الطيران المدنى الصينية، اليوم الثلاثاء، أن 46 شركة جوية أجنبية أوقفت رحلاتها إلى البلاد حتى الآن، بعدما أجبر انتشار "كورونا" بلدانا وشركات على تقييد حركة السفر من وإلى الصين.



شوارع فارغة

وقالت الإدارة: "تحت تأثير انتشار نوع جديد من فيروس كورونا، انخفض الطلب في سوق الطيران الدولي انخفاضا حادا، وفرض عدد من الدول قيودا على دخول المواطنين الصينيين والخروج منها وإليها. وحتى الآن، أعلنت 46 شركة طيران أجنبية تعليق رحلاتها من وإلى البر الرئيسي للصين".

واعتبارا من 4 فبراير الجارى، قيدت روسيا الدخول عبر نقاط التفتيش للمواطنين الأجانب المسافرين جوا من الصين، وسيتم السماح لعدد من المواطنين بالمرور فقط في مطار شيريميتيفو قرب موسكو.



شوارع خالية من المارة

وبدءا من 1 فبراير 2020، أوقفت شركات الطيران الروسية والصينية مؤقتا رحلات الركاب المنتظمة، بما في ذلك الرحلات التجارية، من روسيا إلى الصين والعكس، وبقي الاستثناء هو الرحلات الجوية العادية من موسكو إلى بكين وشنغهاي وقوانغتشو وهونغ كونغ والعكس.

وفي 31 ديسمبر 2019، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في ووهان في الجزء الأوسط من البلاد.