صور.. شاهد كبارى مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذها فى 4 أشهر

كتب سيد الخلفاوى

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا لكبارى مصر الجديدة التى تم إنشاؤها فى 4 شهور فقط، لتحدث نقلة كبيرة لحل أزمة المرور، حيث أشاد الكثير بما تنفذه الدولة من شبكة جديدة للطرق وإنشاء كبارى على أحدث النظم العالمية، لحل مشاكل المرور وتسهيل الحركة مع الحفاظ على الطابع المعمارى للمدينة.

وأبدى رواد مواقع التواصل الإجتماعى إعجابهم بسرعة التنفيذ ودقته، وهو ما غير فكر المواطنين تجاه المشاريع التى يتم تنفيذها، وحرص الدولة على تلبية حاجات المواطن، ومرعاة عدم التسبب فى توقف الطرق وقت تنفيذ المشروع.

كما أبدى عدد كبير من المواطنين إعجابهم بتنفيذ فكرة لأول مرة فى مصر، وهى تنفيذ فكرة جديدة لزراعة الكبارى وبدء تطبيقها مع منظومة للرى على كبارى مصر الجديدة ضمن مخطط تطوير مصر الجديدة و القاهرة، وخلق محاور مرورية جديدة لاستيعاب الكثافة المرورية مع الحفاظ على الوجه الحضارى.

وشهدت منطقة مصر الجديدة بالقاهرة شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، حيث يتم إنشاء حاليًا تنفيذ من 10 إلى 12 كوبرى فى منطقة مصر الجديدة، بشرق القاهرة.

وتعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها.

وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، و كوبرى ميدان المحكمة.

ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.