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صور.. رئيس جامعة طنطا: فرق خاصة للمتابعة والوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:43 م
صور.. رئيس جامعة طنطا: فرق خاصة للمتابعة والوقاية من فيروس كورونا جانب من الندوة
الغربية مصطفى عادل

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة طنطا بالتعاون مع المستشفيات الجامعية ، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان "الإجراءات الوقائية والعلاجية للانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد"، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.

وفى كلمته أكد الدكتور مجدى سبع أن فيروس كورونا فرصة لنا لمعرفة كيفية التعامل مع الحدث دون ارتباك، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجميع واتباع اجراءات السلامة للوقاية من هذا المرض، مؤكداً أهمية الثقافة الصحية بإتباع العادات السليمة التى تحمى من الإصابة بالكثير من الأمراض.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة والقطاع الصحى بالكامل لدورهم فى المحافظة على صحة المواطن وتكوين فرق خاصة للمتابعة والتعريف بكيفية تجنب الاصابة.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة على أتم استعداد لاستقبال الطلاب الصينين الوافدين بجامعة طنطا، مشيداً بكليات الطب والصيدلة والعلوم والتمريض ، مؤكداً أنه على استعداد لاستقبال أى بحث علمى من شأنه كيفية التغلب على هذا الفيروس.

وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن جامعة طنطا قادرة دائماً على مواجهة أى أخطار من خلال فريق عمل متكامل داخل مستشفياتها للتعامل مع أى حالات قد يشتبه بها ، وهو ما عهدته الجامعة بعد نجاحها فى حقن 119% من المستهدفين بحملة "100 مليون صحة".

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إن مصر دولة قوية بعلمائها وأبنائها وأطبائها ، مطمئناً الجميع بوجود حجر صحى فى المطارات والموانئ والترصد لجميع القادمين وتوقيع الكشف الطبى عليهم ، موضحاً أنه لابد من تطبيق اجراءات ووسائل مكافحة العدوى لدى الجميع للمرور من هذه الأزمة بسلام.

وأعلنت الدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الندوة تأتى فى اطار سلسلة الندوات التى يحرص على تنظيمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بهدف التثقيف والتوعية للمواطنين فى المجالات الصحية.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بطنطا ، والدكتورة أمانى أبو العينين مدير ادارة مكافحة العدوى، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم ، والدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة ، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، وهيئة التمريض.

 

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