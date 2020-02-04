سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور..جمارك مطار القاهرة الدولى تحبط محاولة تهريب مناظير وقساطر طبية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:21 م
صور..جمارك مطار القاهرة الدولى تحبط محاولة تهريب مناظير وقساطر طبية
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بالصاله الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سمير فهمي  مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من المناظير والقساطر الطبية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رحلة خطوط مصر للطيران رقم ٦٧٦ القادمة من المدينة المنورة اشتبه  عبد الله احمد مأمور جمرك المعين على اللجنة الجمركية فى الراكب ى. أ. أ  مصرى الجنسية يحاول الخروج مسرعاً من الصالة دون التفتيش .

 

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أوأشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى وبدا عليه الإرتباك .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد جمعة مأمور الجمرك فتم تأكيد الإشتباه وأفأد بوجود أشياء معتمة .

 

وبالعرض على  سيد ممدوح نائب مدير الجمرك قرر تكليف محمد جمعة مأمور الجمرك تحت إشراف  عبدالعال عليش مدير الحركة والمشرف على الصالة لتفتيش حقائبه فتبين وجود 650 منظار وقساطر طبية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته .

قرر  جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 22 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات .

أحبط محاولة تهريب (1)
 
أحبط محاولة تهريب (2)
 
أحبط محاولة تهريب (3)
 
أحبط محاولة تهريب (4)
 
أحبط محاولة تهريب (5)

مطار القاهرة

جمارك

تهريب أدوات طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

القانون يلزم شركات"البيع بالتقسيط" بضوابط الإعلان عن المنتجات.. اعرف التفاصيل

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

شاب لمحكمة الأسرة: تزوجت سيدة فى عمر والدتى فعاقبتنى بالحبس

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

مؤسسة خيرية تمنح أصحاب الأمراض المزمنة رحلات مجانية×10 صور

مؤسسة خيرية تمنح أصحاب الأمراض المزمنة رحلات مجانية×10 صور

15 صورة لم تشاهدها من قبل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

15 صورة لم تشاهدها من قبل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تركي آل الشيخ : كنت أتمنى للأهلى مواجهة الزمالك بأبطال أفريقيا لأنه الأسهل

تركي آل الشيخ : كنت أتمنى للأهلى مواجهة الزمالك بأبطال أفريقيا لأنه الأسهل

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لـ479 حالة

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لـ479 حالة

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة