صور.. تنفيذ ورشة تطريز ومشغولات يدوية لسيدات "قاطية" بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن بيت ثقافة قرية قاطية بشمال سيناء اليوم، تنفيذ ورشة تدريبية للسيدات على أعمال التطريز والمشغولات اليدوية من التراث البدوى تحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وابتسام فريد رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، وتوجيهات أشرف المشرحاني مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء.

وأوضح البيان أن ورشة العمل اعتمدت على إحياء التراث البدوي السيناوى فى مجال التطريز باستخدام خامات الخرز والقماش والخيوط الملونة، وتم إنتاج بعض الأعمال التراثية للمرأة السيناوية ومنها البرقع السيناوى ومشغولات مطرزة وهى البوك والعقد وتكاية وبنداية، وميداليات واسورة خرزية للفئات العمرية من 23-35 وتمت الورشة تحت إشراف أحمد عبد الصاحي، مدير الموقع.

وكانت مديرية ثقافة شمال سيناء، أعلنت تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة لخدمة الصغار والكبار من المبدعين ابناء المحافظة .

وأوضح البيان، أنه تنظيم مسابقة أجمل رسمة واكتشاف المواهب بقصر ثقافة العريش ، وتكريم الفائزين في الصالون الثقافي.

كما نظم قصر ثقافة الطفل بالعريش فعاليات نشاط بعنوان قراءة حرة لرواد القصر وفيه يختار الطفل الكتاب الذى يفضل قراءته، وهو من الأنشطة المدرجة عدد المستفيدين 40 طفلا وطفلة من رواد قصر ثقافة الطفل بالعريش، كما نظم القصر فعاليات نشاط بعنوان معلومات من كتاب عن دولة روسيا بين الحاضر والماضى، وعدد المستفيدين 30 طفلا وطفلة من رواد قصر ثقافة الطفل بالعريش وهو من الأنشطة المدرجة.

وتم تحت رعاية فرع ثقافة شمال سيناء تكريم الفائزين بمسابقة أجمل رسمة واكتشاف المواهب، ومسابقات ثقافيه، وهم ليلي احمد الحلو، واماني مصلح، وهيدان خالد فواد الشوربجي، وبنان خالد فواد الشوربجي، ومحمد اشرف ، وحمزه اشرف ، وجودي نائل، وجودي نائل، وحمزه اشرف ، وحبيبه اسامه، وايناس اسامه ، ومنه عادل، وهند محمد محمود، وحلا محمد، وملك احمد ، ومرام احمد ، ورواء محمد، ودارين حسام ، وشيماء محمد، وسما حسن، ومرام عماد، واسماء محمد ، ورنيم سليم الزرباوي ، وراما سليم الزرباوي، واياد احمد صاحب اجمل لوحات فنيه في مسابقة اجمل رسمه.

كما تم بقرية نجيلة تنفيذ المسابقة الثقافية بين فريقين من الطلائع وفريق رواد المكتبة ، وعمل ورشة فنية فى الرسم فى مكتبه الطفل والشباب بنجيله، وتنفيذ نشاط شرح كتاب من كتب المكتبة وفى مكتبة العبور بالعريش نظمت مناقشة كتاب ومعلومات عن فرنسا، و بقصر ثقافة الشيخ زويد أقيمت مسابقات علمية وثقافية للرواد تضمنت ألعاب ذهنية ومسلية للرواد لتزويد وتنمية فكرهم، كما أقام قصر ثقافة العريش مسابقة لاكتشاف المواهب وأجمل رسمة بحديقة المنتزه بالعريش وتم عمل لوحات فنية متميزة ومعبرة اتسمت بالإبداع من مختلف الفئات العمرية، و عدد اللوحات 30 لوحة بجانب لوحات فنية منفذة من ورق الكانسون بعنوان "مدينتي الجميلة والرائعة" باستخدام الوان فلوماستر والوان الخشب وألوان الزيت.

وفى مركز بئر العبد نظمت الأمسية الشعرية لشعراء نادي بئر العبد لشعراء البادية بقاعة مكتبة النجاح الثقافية أحياها من الشعراء الشاعر عطيه المرزوقي، والشاعر غانم الرقيعي، والشاعر محمد السفير، والشاعر محمود عيد، والشاعر منصور القديري، والشاعر محمد عيد، وسبق الأمسية محاضرة بعنوان " الشعر النبطي موروث البادية".



تنفيذ ورشة تطريز ومشغولات يدوية لسيدات قاطية بشمال سيناء



تنفيذ ورشة تطريز ومشغولات يدوية لسيدات قاطية بشمال سيناء



تنفيذ ورشة تطريز ومشغولات يدوية لسيدات قاطية بشمال سيناء



تنفيذ ورشة تطريز ومشغولات يدوية لسيدات قاطية بشمال سيناء