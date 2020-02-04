صور.. بدء مقابلات رؤساء لجان ومراقبى الثانوية العامة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

بدأت اليوم الثلاثاء، مديرية التربية والتعليم بالفيوم، إجراء المقابلات الشخصية ل234 مرشح للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لأعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020م، وذلك بحضور ذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، و أسامة شاهين رئيس لجنة النظام والمراقبة بالوزارة و إبراهيم سمير عضو لجنة الإدارة العامة للامتحانات، و حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وفريق العمل بإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية والعلاقات العامة بالمديرية، بقاعة المسرح بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات.

وأكد وكيل تعليم الفيوم لجميع المتقدمين خلال اللقاء، أن إمتحانات الثانوية العامة أمن قومي لمصر، وأن جميع المشاركين الذين سيتم اختيارهم وجهة مشرفة لمحافظة الفيوم للقيام بهذه المسئولية بمحافظة أخرى أثناء فترة الامتحانات، مشدداً على ضرورة الانضباط والإلتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا مع الطلاب والمعلمين، وكذلك تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات أثناء الأمتحانات مع ضرورة التواصل المباشر مع غرفة العمليات.

كما نبه على ضرورة التعامل مع جميع الطلاب بشكل لائق وكذلك مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى أخر دقيقة في زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة والمراقب الأول هو المتابعة المستمرة لانتظام اللجان، كما أكد على ضرورة اتباع كافة القرارات والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

وكانت شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، فى مسابقة الكاريكاتير الحى لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية، والذى تنظمه الإدارة العامة للأنشطة الفنية والثقافية بوزارة التربية والتعليم.

وحصدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارتى سنورس وطامية) المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية .

وفازت الطالبة "يمنى أحمد محمد بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسى بسنورس بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، كما فازت الطالبة سما واعر أبوزيد على بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسى بسنورس، بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، كما فاز الطالب محمد أشرف عويس بمدرسة طامية الإعدادية بنين القديمة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية" .

وتقدم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين فى المسابقة ، كما قدم رسالة شكر وتقدير للمشرفين على الطلاب وتوجية الصحافة ومديرى المدارس الفائزة والشئون التنفيذية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.



بدء مقابلات رؤساء لجان ومراقبى الثانوية العامة بالفيوم



بدء مقابلات رؤساء لجان ومراقبى الثانوية العامة بالفيوم