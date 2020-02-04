صور.. الطلاب الوافدين يزورون أنفاق "تحيا مصر"

كتب محد صبحى

نظمت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى بقيادة الدكتورة رشا كمال، بالتنسيق مع جامعة قناة السويس ، زيارة للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، إلى انفاق "تحيا مصر" إحدى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وقالت الدكتور رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين لـ" اليوم السابع" إن الزيارة تأتى فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، موضحة أن الزيارة تهدف إلى تعريف الطلاب الوافدين بما يتم إنجازه على أرض الواقع خاصة وأنهم سفراء لمصر لدى دولهم .

وأكدت الدكتورة رشا كمال، أن تنظيم الملتقى يأتى فى إطار رؤية الرئيس السيسى وتوجيهاته، مؤكدة أن الرئيس السيسى حاضن لجميع الشعوب ومهتم ببناء الإنسان وصحته، موجهة الشكر إلى كل من ساهم فى تنظيم هذا الحدث من جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وقيادات مدينة الاسماعيلية وهيئة قناة السويس.

ومن جانبها ، حرصت الدكتوره ماجده هجرس رئيس جامعه قناه السويس على التقاط الصور التذكارية مع جميع الوفود المشاركه بالملتقى.

ويأتى ذلك استمرارا لفعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصريه التى تستضيفه وتنظيمه جامعه قناه السويس خلال الفتره من 1 وحتى 4 فبراير تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

كان الدكتور خالد عبدالغفاروزير التعليم العالي والبحث العلمى، تلقى تقريرا من الدكتورة ماجدة هجرس، القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة حول فعاليات اليوم الثانى للملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، الذى تنظمه الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى إلى نتائج المسابقات الرياضية المختلفة، حيث فاز فريق جامعة المنصورة بالمركز الأول فى كرة القدم الخماسى، وحصلت جامعة القاهرة على المركز الثانى، بينما جاء فريق وفد الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين فى المركز الثالث، وحصل فريق جامعة القاهرة علي المركز الأول بكرة السلة بنين، وجاءت جامعة السويس فى المركز الثانى، بينما جاء فريق جامعة الإسكندرية في المركز الثالث، وفى مباريات كرة السلة بنات حصل فريق جامعة القاهرة على المركز الأول، وفريق جامعة عين شمس على المركز الثانى، وفريق جامعة الزقازيق علي المركز الثالث.