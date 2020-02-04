صور.. الأقصر تستضيف ورشة عمل "الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار" لإنتاج مياه الشرب

الأقصر – أحمد مرعى

استضافت مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عددا من رؤساء مجالس إدارة شركات مياه الشرب، وذلك تحت رعاية وحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لتنظيم ورشة عمل حول الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار، بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه، والدكتور سيد إسماعيل مساعد وزير الإسكان، واللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وقال اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر – خلال الورشة - إنه اختيرت مدينة الأقصر لتقام على أرضها ورشة عمل للترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب، وذلك لنجاح الخطوات الأولى للمشروع ولتميز الطبيعة بمدينة الأقصر، حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية، حيث يلقى المشروع دعم هيئة الأمم المتحدة ويهدف لخدمة أهالي كل من (منشأة العمارى - المدامود) والقرى والنجوع التابعة لهم .

وأضاف اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، أنه قامت الشركة مؤخراً باستكمال أعمال الخطة الدورية لغسيل وتعقيم مراحل المعالجة لمحطة مياه أرمنت الكبرى، والتى تم وضعها بالتعاون ما بين مدير محطة أرمنت ومدير معمل أرمنت تحت إشراف السيد مدير الإدارة المهندس علاء محمد برعى، وفق تعليمات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لتقديم أفضل خدمات لأهالي مدينة أرمنت شرق وغرب محافظة الأقصر.

وخلال العمل في تلك الخطة قام فريق العمل الخاص بالتشغيل بعمل غسيل للمروقات، ثم بعد ذلك قام فريق العمل الخاص بالمعمل من كيميائيين وفنيين بالإشراف على عملية التعقيم، وذلك لتحديد الجرعات المطلوبة من محلول الكلور المستخدم فى عملية التعقيم قبل دخول المروقات الخدمة، مع إشراف إدارة السلامة والصحة المهنية بقيادة المهندس عمرو الطاهر، وأشاد جميع أفراد المعمل بالتعاون من قبل مدير الإدارة ومدير المحطة ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية وجميع أفراد التشغيل والصيانة وذلك لتذليل العقبات.



الأقصر تستضيف ورشة عمل الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب



الأقصر تستضيف ورشة عمل الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب