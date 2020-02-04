صور.. اكتشاف "رسائل الموت" فى ألواح ملعونة أسفل بئر مسمومة عمرها 2500 عام

وكالات

اكتشف العلماء عشرات الألواح "الملعونة" من الرصاص فى بئر قديمة فى أثينا، حيث نقشت الألواح الصغيرة بلعنات قديمة "تستدعى آلهة العالم السفلي، وعثر على ما مجموعه 30 لوحة من الرصاص فى البئر اليونانية القديمة، التى يعود تاريخها إلى 2500 عام، والواقعة فى منطقة Kerameikos، التى كانت بمثابة أرض الدفن الرئيسية فى أثينا فى العصور القديمة.



البئر

ووفقا لصحيفة "هآرتس"، كانت اللعنات عبارة عن "نصوص طقوسية" تهدف إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقال الدكتور جوتا ستروسزيك، من معهد الآثار الألماني في أثينا: "الشخص الذي طلب لعنة لم يذكر اسمه، بل ذُكر اسم المتلقي فقط، ووقع التنقيب عن البئر لأول مرة في عام 2016، أثناء عملية حفر لفحص إمدادات المياه إلى حمام بالقرب من بوابة مدينة Dipylon.

وعثر علماء الآثار على مجموعة من المصنوعات اليدوية داخل البئر، بما في ذلك أكواب وأوعية لخلط النبيذ ومصابيح الطين وأواني الطهي والعملات المعدنية وصندوق خشبي للحلي.



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