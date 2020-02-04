صرف مساعدات مالية لـ16 حالة وتوفير فرص عمل خلال لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صرف مساعدات مالية فورية لعدد 16 حالة من الحالات الإنسانية من المواطنين أبناء الدقهلية، وكلف المحافظ السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج هؤلاء المواطنين في برنامج تكافل وكرامة، وصرف معاشات شهرية مؤقتة لهم لحين استفادتهم من برنامج تكافل وكرامة بصرف معاشات شهرية مستديمة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين اليوم والذى يستمع فيه إلي مشكلاتهم ومطالبهم واحتياجاتهم ويتخذ خلاله فورا الإجراءات اللازمة لحل المشاكل وتحقيق المطالب والاحتياجات بتكليف الأجهزة التنفيذية والخدمية .

وكلف محافظ الدقهلية احمد القللي وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية، بتدبير عدد 2 فرصة عمل في القطاع الخاص لاثنين من المواطنين علي أن يتم تسليمهم العمل في أسرع وقت مراعاة لظروفهم العائلية والاقتصادية.

كما كلف المحافظ الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بإنهاء إجراءات عملية جراحية وصرف علاج لعدد 4 من المواطنين.

وفى ذات السياق قرر مختار الغلق الفوري لورشة نجارة مخالفة وكلف رئيس المركز بفصل جميع المرافق والتنسيق مع الأمن الصناعي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مالك الورشة ومصادرة جميع المعدات في حالة معاودة الفتح مرة أخري .

حضر اللقاء الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري ومديريات الخدمات .

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن صرف 12 دفعة من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد خلال عام 2019 الماضي لإقامة مشروعات جديدة بلغت قيمتها 9 مليون و52 ألف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات .

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد، وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد، فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف المبالغ المشار إليها لـ641 شاب وفتاة على مستوى الوحدات المحليـة بالمحافظة لعدد 534 مشروع.