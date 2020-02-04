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صحة سوهاج توقع الكشف الطبى على 8810مواطنين بالمجان فى القرى الأكثر احتياجا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:00 ص
صحة سوهاج توقع الكشف الطبى على 8810مواطنين بالمجان فى القرى الأكثر احتياجا قافلة طبية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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أعلنت مديرية الصحة بسوهاج أن القوافل الطبية المجانية التى تم تنفيذها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وبرعاية من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة وبإشراف الدكتور لمياء مبارك منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة عن توقيع الكشف الطبى على 8810 مواطنين خلال النصف الأول من شهر يناير 2020.

من جانبه أوضحت لمياء مبارك منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القوافل استهدفت القرى الأكثر احتياجا والتى بلغت 41 قرية مراكز المحافظة وتم تطوير الخدمات الطبية المقدمة عن طريق تفعيل خدمات العيادات المتنقلة كاملة التجهيزات لقطاع الصعيد وذلك إيمانا منا بضرورة تطوير وتحسين الخدمة المقدمة لصالح المواطن البسيط والفئات الاكثر استحقاقا تم توقيع الكشف الطبى وعمل التحاليل الطبية والأشعة وصرف العلاج مجانا وعمل التحويلات اللازمة.

وأضافت لمياه أن من ضمن القرى التى تم استهدافها قرية الجلاوية مركز ساقلته وتم توقيع الكشف على 1050 مواطنا وقرية أولاد غريب مركز سوهاج وتم الكشف على 2320 مواطنا وقرية الحبيل مركز البلينا، وتم الكشف على 1450 مواطنا وقرية المحاسنة مركز جرجا وتم الكشف على 1740 مواطنا وقرية القلعاية مركز العسيرات وتم الكشف على 1450 مواطنا وقرية نقنق مركز دار السلام وتم الكشف على 800 مواطن.

يذكر أن مديرية الصحة بسوهاج تقوم بتنفيذ قافلتين طبيتين أسبوعيا تستهدف القرى الأكثر احتياجا هذه القوافل انطلقت منذ بداية العام الحالى 2019 وهذه القوافل قامت بتوقيع الكشف على الألاف المواطنين فى كافة التخصصات الطبية وهذه القوافل تتم داخل الواحدات الصحية بالقرى والكفور والنجوع من أجل توصيل الخدمات الطبية لأكبر عدد من المستفيدين بتلك الأماكن ويتم الإعلان عن تلك القوافل بفترة كافية من خلال اللافتات بالوحدات الصحية أو من خلال الإعلان بالإذاعات الصحية وقد لأقت تلك القوافل استحسان المواطن السوهاجى خاصة وأن الخدمة المقدمة تصل إليها بمكان إقامته دون تحمله أى تكاليف تذكر.

 

 


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صحة سوهاج

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