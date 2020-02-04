سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة البحر الأحمر: إجراءات دقيقة والكشف على الوافدين لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:16 م
صحة البحر الأحمر: إجراءات دقيقة والكشف على الوافدين لمواجهة فيروس كورونا الدكتور تامر مرعى وكيل صحة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك عدة إجراءات دقيقة يتم إتباعها فى الموانئ والمطارات بمدن المحافظة من جانب العاملين بالحجر الصحى، للكشف على الوافدين، تحسبا للاشتباه بأى أمراض أو فيروسات، مثل الكورونا، الذى تسبب فى وفاة الكثير من المواطنين الصينيين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أطباء الحجر الصحي، فى الموانئ البحرية وكذلك الجوية بمدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم، تقوم بإجراءات فحص دقيقة لجميع الوافدين على متن السفن والطائرات فور وصولهم للتأكد من عدم إصاباتهم أو الاشتباه فى إصاباتهم بفيرس "كورونا".

وأوضح مرعى، أنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ القصوى، بجميع المنافذ، وخاصة أن محافظة البحر الأحمر، من المحافظات التى تضم منافذ جوية وبحرية وبرية، وتم دعم أدارات الحجر الصحي، بأجهزة ومستلزمات طبية خاصة للكشف والفحص الفورى للركاب الوافدين

وكشف مصدر مسئول بميناء سفاجا البحرى، أن الحجر الصحى بالميناء، يقوم بعملية الكشف والفحص أولا على طاقم السفينة فور وصولها الميناء، ثم يقوم بفحص الركاب، مؤكدا أن إجراءات التفتيش والوقاية على المراكب والسفن والحاويات تتم بطريقة طارئة وإجراءات مكثفة

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر أسمه أن هناك تعليمات مشددة بفحص الركاب واطقم السفن بعناية شديدة قبل دخولهم صالات الوصول، وأن رجال الحجر الصحى يقومون بإعمال الكشف بدقه والكشف على اطقم السفن والركاب التى تصل يوميا بصفة دائمة وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الركاب.

وأوضح المصدر أن هناك تعليمات بالكشف على حميع الوافدين واطقم السفن ايا كان نوع السفن سواد ركاب أو بضائع، حيث يتم الكشف على الطاقم واذا لم يترك السفينة، مؤكدا أن لم يتم رصد أى حالات مصابة بأى امراض بمنافذ المحافظة وان الاجراءات تسير بشكل طبيعى ومميز.


البحرالاحمر

الغردقة

الكشف على الوافدين

فيروس كورونا

الحجر الصحي بالبحر الاحمر

المنافذ البحرية

وكيل صحة البحر الاحمر

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

5 خطوات لتحسين دخلك فى 2020 فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة