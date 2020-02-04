صحة البحر الأحمر: إجراءات دقيقة والكشف على الوافدين لمواجهة فيروس كورونا

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك عدة إجراءات دقيقة يتم إتباعها فى الموانئ والمطارات بمدن المحافظة من جانب العاملين بالحجر الصحى، للكشف على الوافدين، تحسبا للاشتباه بأى أمراض أو فيروسات، مثل الكورونا، الذى تسبب فى وفاة الكثير من المواطنين الصينيين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أطباء الحجر الصحي، فى الموانئ البحرية وكذلك الجوية بمدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم، تقوم بإجراءات فحص دقيقة لجميع الوافدين على متن السفن والطائرات فور وصولهم للتأكد من عدم إصاباتهم أو الاشتباه فى إصاباتهم بفيرس "كورونا".

وأوضح مرعى، أنه تم رفع حالة الاستعداد والطوارئ القصوى، بجميع المنافذ، وخاصة أن محافظة البحر الأحمر، من المحافظات التى تضم منافذ جوية وبحرية وبرية، وتم دعم أدارات الحجر الصحي، بأجهزة ومستلزمات طبية خاصة للكشف والفحص الفورى للركاب الوافدين.

وكشف مصدر مسئول بميناء سفاجا البحرى، أن الحجر الصحى بالميناء، يقوم بعملية الكشف والفحص أولا على طاقم السفينة فور وصولها الميناء، ثم يقوم بفحص الركاب، مؤكدا أن إجراءات التفتيش والوقاية على المراكب والسفن والحاويات تتم بطريقة طارئة وإجراءات مكثفة.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر أسمه أن هناك تعليمات مشددة بفحص الركاب واطقم السفن بعناية شديدة قبل دخولهم صالات الوصول، وأن رجال الحجر الصحى يقومون بإعمال الكشف بدقه والكشف على اطقم السفن والركاب التى تصل يوميا بصفة دائمة وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الركاب.

وأوضح المصدر أن هناك تعليمات بالكشف على حميع الوافدين واطقم السفن ايا كان نوع السفن سواد ركاب أو بضائع، حيث يتم الكشف على الطاقم واذا لم يترك السفينة، مؤكدا أن لم يتم رصد أى حالات مصابة بأى امراض بمنافذ المحافظة وان الاجراءات تسير بشكل طبيعى ومميز.