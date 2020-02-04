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"صحة أسوان" تنظم قافلة مجانية للكشف على 1882 مواطناً بالمجان.. صور

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:20 ص
"صحة أسوان" تنظم قافلة مجانية للكشف على 1882 مواطناً بالمجان.. صور إقبال المواطنين على القافلة الطبية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى فى قرية الغوالية التابعة لمركز إدفو, والتى استمرت لمدة يومين، فى إطار مبادرة تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان, والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة، وبإشراف من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان.

قال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بأسوان، إن أعمال القوافل أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1882 مواطناً ومواطنة, بالإضافة لإجراء عدد من الفحص والتحاليل الطبية، وعقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 426 سيدة بالمكان، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة, بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.

وفى سياق متصل، وصلت محافظة أسوان، أحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم والتى يتجاوز سعرها 5,5 مليون جنيها، فى إطار الإجراءات الاحترازية الجارية التى تقوم بها الدولة لتحقيق أعلى درجات التأمين الطبى للأمراض المعدية والتى تأتى ضمن 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان.

واستمع السكرتير العام لشرح من طاقم الإسعاف المخصص لهذه السيارة والتى ستقوم بنقل أى حالات مرضية أو مشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية ومنها مرض كورونا حيث أنها مجهزة لمكافحة العدوى وتضم وحدة رعاية مركزة ويتم تعقيمها بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتى، بجانب العديد من التجهيزات الوقائية ومنها زى طبى معقم كامل، بالإضافة إلى أن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو أى موقع أخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات، وخلال معاينة السيارة الجديدة قام الطاقم الطبى والذى تم تدريبه بالقاهرة على التعامل مع هذه السيارات ضمن 3 أطقم إسعاف بإجراء تجربة عملية عن كيفية التعامل مع الحالة دون اللمس بشكل ذاتى ومتطور.

 

الإقبال على القافلة
الإقبال على القافلة

 

توعية السيدات
توعية السيدات

 

فريق عمل القافلة
فريق عمل القافلة

 

قياس الضغط والسكر
قياس الضغط والسكر

 

كشف رمد
كشف رمد

 


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