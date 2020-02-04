شفاء أول مصاب بفيروس كورونا فى أمريكا وخروجه من المستشفى

أعلنت مصادر طبية فى الولايات المتحدة، عن شفاء أول مريض، يتم تشخيصه بفيروس كورونا، والسماح بخروجه من المستشفى.
ووفقًا لهيئة سنوهوميش الصحية، سيبقى الرجل، الذي تم نقله إلى المستشفى في مركز بروفيدنس الإقليمى الطبي في إيفريت، واشنطن، فى عزلة لاستمرار تعافيه في المنزل، وقال الرجل المصاب في بيان : "أقدر كل المخاوف التى عبّر عنها أفراد الجمهور، وأتطلع إلى العودة إلى حياتى الطبيعية".
وأكد مسؤولو الصحة ، أنه تم تشخيص إصابة الرجل، وهو أحد سكان واشنطن، بالفيروس التاجي الجديد في 21 يناير، وكان قد سافر إلى ووهان، الصين، في نوفمبر وديسمبر قبل أن يعود إلى الوطن فى 15 يناير.
وذكر موقع "سى بى سى نيوز" الأمريكى، أن الأطباء سوف يقومون بفحصه طوال فترة الشفاء.
ويراقب مسؤولو الصحة عن كثب 56 شخصا مقربا من المريض بحثًا عن أي علامات محتملة للفيروس، الذي لديه القدرة على الانتشار من شخص لآخر.
ولا يزال عشرة مرضى آخرون مصابون بالفيروس التاجي في المستشفيات بولايات أمريكية أخرى.
يأتى هذا فى الوقت الذى حثت فيه الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء على النظر إلى تفشى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد بطريقة موضوعية وعادلة وهادئة ومعقولة، والتعاون معها ومع المجتمع الدولى فى الحرب ضد هذا الوباء، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "منعت بشكل أساسى الرحلات القادمة من الصين".
وقالت يينج "إن الصين حكومة وشعبا لا تدخر جهدا فى محاربة الوباء وتدابير مكافحة تفشى الوباء تحرز تقدما، وإنه على الرغم من أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس كبير نسبيا، فإن معدل الوفيات فى البر الرئيسى الصينى أقل كثيرا من المعدلات التى سببها (الإيبولا) و(السارس) وفيروس (كورونا الشرق الأوسط) ومازال عدد الحالات التى تتعافى فى تزايد، مشيرة إلى أن بلادها واثقة وقادرة على الفوز بمعركتها ضد هذا الوباء.
فيما أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد إلى 25 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل ست حالات جديدة، ومن بين الحالات الجديدة 4 مواطنين تايلانديين، هم زوجان قاما بزيارة اليابان، وسائقان كان معهما ركاب صينيون فى تايلاند.
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