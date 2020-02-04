شفاء أول مصاب بفيروس كورونا فى أمريكا وخروجه من المستشفى

شعبان هدية

أعلنت مصادر طبية فى الولايات المتحدة، عن شفاء أول مريض، يتم تشخيصه بفيروس كورونا، والسماح بخروجه من المستشفى.

ووفقًا لهيئة سنوهوميش الصحية، سيبقى الرجل، الذي تم نقله إلى المستشفى في مركز بروفيدنس الإقليمى الطبي في إيفريت، واشنطن، فى عزلة لاستمرار تعافيه في المنزل، وقال الرجل المصاب في بيان : "أقدر كل المخاوف التى عبّر عنها أفراد الجمهور، وأتطلع إلى العودة إلى حياتى الطبيعية".

وأكد مسؤولو الصحة ، أنه تم تشخيص إصابة الرجل، وهو أحد سكان واشنطن، بالفيروس التاجي الجديد في 21 يناير، وكان قد سافر إلى ووهان، الصين، في نوفمبر وديسمبر قبل أن يعود إلى الوطن فى 15 يناير.

وذكر موقع "سى بى سى نيوز" الأمريكى، أن الأطباء سوف يقومون بفحصه طوال فترة الشفاء.

ويراقب مسؤولو الصحة عن كثب 56 شخصا مقربا من المريض بحثًا عن أي علامات محتملة للفيروس، الذي لديه القدرة على الانتشار من شخص لآخر.

ولا يزال عشرة مرضى آخرون مصابون بالفيروس التاجي في المستشفيات بولايات أمريكية أخرى.