شاهد.. انفجار سيارة داخل محطة بنزين بروسيا بعد تزويدها بالوقود بلحظات

كتب محمد شعلان

شهدت إحدى محطات البنزين فى روسيا انفجار سيارة، كاد أن يتسبب فى حدوث كارثة، إلا أن السيارة انفجرت فقط دون في الأرواح أو المحطة نفسها، حيث انفجرت سيارة، وتطايرت أجزاؤها فى الهواء، متناثرة فى جميع أنحاء محطة وقود توقفت عندها للتزوّد بالنزين، ووقع حادث الانفجار، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة كانت موجودة فى صندوق السيارة، وانفجرت السيارة، بجانب مكان تزويد الوقود، وفى وجود سيارات أخرى، إلا أنها لم تتضرر.

ونجا صاحب السيارة من الانفجار بعد نزوله من سيارته بلحظات لتزويد سيارته بالوقود، وفور الانفجار هرع الجميع إلى مكان الحادث لمعاينة السيارة ومعرفة سبب حدوث الانفجار، ومدى وجود أشخاص فى الحادث من عدمه.

كان قد اندلع حريق هائل فى مجموعة محلات داخل محطة بنزين بحى ظهرة البديعة غرب مدينة الرياض، بحسب صحيفة المدينة السعودية، وأظهر مقطع فيديو متداول تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان من محطة الوقود، بينما أسرعت فرق الدفاع المدنى، للسيطرة على النيران، ووقف امتدادها.



انفجار سيارة فى محطة بنزين

يذكر أنه، شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمى، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فى الاجتماع رفيع المستوى الذي دعى له رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير تيجاني محمد باندي، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ونائبة الأمين العام أمينة محمد، تأبينا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور، السلطان السابق لسلطنة عمان الشقيقة.

وبحسب بيان على وكالة الأنباء السعودية "واس"، استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حدادا على رحيل السلطان قابوس.

ثم ألقيت كلمات بهذه المناسبة من رئيس الجمعية العامة وأمين عام الأمم المتحدة والمجموعات الإقليمية لدى الأمم المتحدة، إضافة لدولة المقر الولايات المتحدة الأمريكية، والمندوب الدائم لسلطنة عمان الشقيقة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان، استذكروا فيها محاسن الفقيد الراحل، وجهوده الدولية في إحلال الأمن والسلام والمحبة والتعايش بين الجميع.